Polio en Gaza: OMS teme expansión del brote ante baja tasa de vacunación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre el preocupante descenso en la tasa de vacunación contra la polio en la Franja de Gaza, una tendencia que podría facilitar la expansión de la enfermedad en la región.

Ante esta situación, la OMS solicitó un alto el fuego inmediato para salvaguardar a la población de Gaza, especialmente a los niños, de enfermedades prevenibles.

La ONU estima que la cobertura de vacunación antes del estallido del actual conflicto rondaba el 99 por ciento, pero ahora dicho dato ha caído al 86 por ciento.

