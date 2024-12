Reapertura de Notre Dame contará con la presencia de Donald Trump

Este fin de semana, tendrá lugar un evento verdaderamente especial en París, Francia: la reapertura de la catedral de Notre Dame, que en 2019, fue víctima de un devastador incendio.

A esta ceremonia, acudirá el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien confirmó su propia asistencia por medio de un comunicado difundido en redes sociales.

Lo más destacado, es que será el primer viaje al extranjero del magnate republicano desde que se llevara la victoria en la carrera por el control de la Casa Blanca, realizada el 5 de noviembre de este año.

El magnate aprovechó su mensaje para elogiar el ‘trabajo maravilloso’ del presidente de Francia, Emmanuel Macron, para asegurar que el monumento quedara restaurado ‘a su máximo nivel de gloria y aún más’.

The splendor of Notre Dame after 5 years of renovations following the 2019 fire.



Set to reopen in a few days on December 8, 2024. pic.twitter.com/811VymjMtd