Reportan muerte del líder de Wagner tras caída de avión en Rusia

Un jet de negocios que iba de Moscú a San Petersburgo se estrelló el miércoles y murieron sus 10 ocupantes, informaron servicios de emergencia rusos.

El jefe mercenario Yevgeny Prigozhin estaba en la lista de pasajeros, dijeron funcionarios, pero no quedaba claro si estaba a bordo; sin embargo, aseguran la muerte del líder de Wagner.

Versiones de prensa no confirmadas dijeron que el jet pertenecía a Prigozhin, fundador del grupo militar privado Wagner.

El regulador de la aviación civil rusa, Rosaviatsia, indicó que Prigozhin estaba en la lista de pasajeros. Sin embargo, no quedaba claro si estaba a bordo.

Anteriormente, un canal de Telegram vinculado a Wagner, Gray Zone, informó que el avión fue derribado por las defensas aéreas en la región de Tver, al norte de Moscú.

Prigozhin encabezó un fallido motín contra las fuerzas armadas rusas en junio pasado.

