Rescatan a rehenes de Texas: secuestrador muere

El pasado sábado se reportó que un sujeto tomó como rehenes a cuatro personas en una sinagoga de Texas, la Policía de Colleyville informó que se trabajaba en el rescate de las víctimas, el secuestrador fue asesinado a tiros.

Un equipo táctico del FBI irrumpió en el edificio, poniendo fin a un tenso enfrentamiento que el presidente Joe Biden calificó como “un acto de terror”. El secuestrador fue identificado como Malik Faisal Akram y fue asesinado a tiros después de que el último de los rehenes saliera.

President Biden briefly spoke about the Texas synagogue hostage situation while volunteering at Philabundance, a hunger relief organization in Philadelphia, Pennsylvania pic.twitter.com/Jsnhhh1JMJ

En un comunicado, el FBI dijo que no había indicios de que alguien más estuviera involucrado, pero no proporcionó un posible móvil.

We are currently conducting SWAT operations around the 6100 block of Pleasant Run Rd. All residents in the immediate area are being evacuated. Please avoid the area.