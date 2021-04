Tiroteo en instalaciones de FedEx deja 8 muertos

ESTADOS UNIDOS.- Durante un tiroteo el jueves en la noche al menos, ocho personas murieron por disparos en unas instalaciones de FedEx en Indianapolis, y el agresor se suicidó, dijo la policía.

Varias personas más resultaron heridas en el incidente registrado cerca del aeropuerto internacional de Indianapolis, explicó Genae Cook, vocera de la policía de la ciudad.

Active Shooter Goes on a Rampage at Indiana FedEx Facility late Thursday. Eight Killed, Four Hospitalized, and Shooter Took his Own Life. https://t.co/nuWnQZPrBY via @LinkedIn pic.twitter.com/MN1XVhBzVp