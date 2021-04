Video: Tren de pasajeros se descarrila en Egipto; accidente deja 11 muertos

Un tren de pasajeros se descarriló el domingo al norte de la capital de Egipto, dejando al menos 11 personas muertas y casi 100 heridos.

Cuatro vagones se salieron de las vías en la ciudad de Banha, en las afueras de El Cairo, dijo la autoridad ferroviaria en un comunicado.

Videos en redes sociales mostraron vagones volcados y pasajeros tratando de ponerse a salvo.

El tren viajaba desde la capital egipcia a la ciudad de Mansoura, en el delta del Nilo, según el comunicado.

Además de los muertos, al menos 98 personas resultaron heridas, la mayoría de ellas con fracturas, cortes y contusiones, dijo el Ministerio de Salud en un comunicado.

Al menos 60 ambulancias fueron enviadas al lugar y los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, agregó el ministerio.

Se podía ver a los equipos de salvamento buscando supervivientes y retirando los vagones descarrilados. No quedó claro de inmediato qué causó el descarrilamiento. Los fiscales están investigando las causas.

La semana pasada, al menos 15 personas resultaron heridas en otro descarrilamiento en la provincia de Sharqia, en el delta del Nilo. Y hace tres semanas, dos trenes de pasajeros chocaran en la provincia de Sohag, matando al menos a 18 personas e hiriendo a 200.

Los accidentes de tren son comunes en Egipto, donde el sistema ferroviario tiene antecedentes de mal mantenimiento de equipos y mala gestión.

El accidente más mortífero ocurrió en 2002, cuando más de 300 personas murieron después de que estalló un incendio en un tren nocturno que viajaba desde El Cairo al sur del país.

Eleven people died and 98 were injured after a train derailed in Egypt. The accident is the latest of several recent railway crashes in the country https://t.co/hHP2K253a4 pic.twitter.com/a73WGSeXLb