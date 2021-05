VIDEO: 'Súpertormenta' deja 11 muertos y más cien heridos en China

CHINA.- Después de una fuerte tormenta azotara la provincia de Jiangsu, se registraron al menos 11 personas fallecidas y más de cien han resultado heridas a consecuencia del cataclismo que ha sacudido, al este de China, según informa el portal Xinhua Net.

Las muertes se produjeron, cuando varias personas cayeron al Rio Yangtsé y otros cientos al ser golpeadas por árboles o postes caídos, derribados por los fuertes vientos.

Alrededor de 3 mil personas han sido evacuadas, mientras las operaciones de rescate siguen en marcha.

La tormenta alcanzó vientos hasta 45.4 metros por segundo, según un sitio de monitoreo en la bahía de Tongzhou.

E China's Jiangsu is experiencing extreme weather, as egg-sized hailstones smash the cities and hurricane sweeps across the streets. Video shows the strong wind even turned a parked airplane 180 degrees. pic.twitter.com/ZxZWMiYfAF