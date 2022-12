Encarecimiento mundial de los alimentos alcanzan pico más alto del siglo XXI

Las alzas de precios de los alimentos a nivel global alcanzaron el pico más alto desde que inició el siglo, es decir, del 2000 a la fecha, así se manifestó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Ni los altos precios vistos entre del 2007 al 2008 o del 2010 al 2012 fueron tan grandes como lo que se observó a lo largo del 2022.

The price of food has increased everywhere, reaching historic levels in 2022.



This is a challenge for food security globally, but particularly for net food-importing developing countries.



