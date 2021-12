Trabajadores que estén en Buró de Crédito ya pueden pedir financiamiento: director de Infonavit

El director del Instituto del Fondo Nacional de a Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez, a través de una entrevista informó si otorgará financiamiento a quienes están en Buró de Crédito y dio detalles sobre un nuevo crédito (aprobado en diciembre de 2020) que entrará en vigor en marzo de 2022.

Los trabajadores formales que se encuentran en el Buró de Crédito y quieran solicitar un financiamiento en Infonavit, ya pueden solicitarlo sin temor a que se les niegue.

“El Buró de Crédito no limita que el Infonavit dé el crédito, de hecho, el Infonavit no niega los créditos, simplemente lo revisa para evitar que la familia esté sobreendeudada. Lo único que se hace es calcular las deudas que tienes en otras instituciones financieras y la idea es que tengas liquidez suficiente para hacer frente a todas tus deudas y con esto puede reducirse el monto de crédito, pero no se niega”, dijo Martínez en la entrevista en el minuto 15:15.