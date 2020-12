Actriz de "Yo soy Betty, la fea" descubre anomalía en uno de sus senos

MÉXICO.- La actriz Natalia Ramírez, quien dio vida al personaje Marcela Valencia en la telenovela "Yo soy Betty, la fea", se llevó un gran susto cuando hace unos días detectó algo en su seno, noticia de la que dio cuenta a través de sus redes sociales, mismas en las que invitó a sus seguidores a hacerse auto exploraciones para evitar un cáncer de mama.

A través de un video es que la intérprete de 53 años se sinceró con sus fans, a quienes dijo que ya se encuentra mejor, además de todos los exámenes que se tuvo qué hacer para poder saber de qué se trataba eso que había encontrado en su cuerpo. Con el cabello suelto y usando una blusa negra fue como la también intérprete de producciones como "Mi pequeña mamá" y "¡Quieta, Margarita!" contó que en su autoexamen de mama mensual no salió absolutamente nada, pero después de otras pruebas detectaron algo.

"El cáncer de mama con pandemia o sin pandemia sigue siendo una realidad palpable", fueron las palabras que escribió la estrella que está casada con Ricky Díaz. "Me hice mis exámenes de rutina, en una mamografía tampoco salió nada, luego me hice en una ecografía de seno que me mandó mi mastóloga y… una pepita. Entonces me hicieron una biopsia, que era el siguiente paso, donde te hacen como con una aguja, anestesia, y se te pone morado", contó la también productora colombiana.