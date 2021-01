AMLO afirma que ninguna farmacéutica tiene acuerdos con gobiernos locales

Jorge Ricardo Nicolás

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ninguna farmacéutica tiene acuerdos con gobiernos locales para dotarles vacunas contra el Covid-19.

"Nosotros no tenemos información la verdad de que ninguna farmacéutica esté llevando a cabo acuerdos de este tipo con gobiernos locales”.

"Pero, no nos oponemos para que no se vaya a malinterpretar. Es lo mismo que se dijo acerca de que si empresas podían comercializar la vacuna y dijimos sí", comentó López Obrador luego de ser cuestionado sobre el plan de Sonora de adquirir vacunas al estar en supuestas pláticas con Moderna, Pfizer y AstraZeneca.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que la vacuna llegará a todos los ciudadanos de Sonora y será gratuita.

"Lo que les puedo comentar a los habitantes de Sonora es que a todos les va a llegar la vacuna, como la van a tener en Yucatán, en Chihuahua, en Chiapas, en Campeche, en Tabasco, en Coahuila, igual", aclaró.

El presidente dijo que los estados que busquen adquirir vacunas por cuenta propia deberán presentar los trámites correspondientes ante la Cofepris.

Presentar trámite ante Cofepris

"Pues se está abierto a eso, sí lo pueden hacer los gobiernos estatales. La única posibilidad que hay es que presenten a Cofepris el único requisito o el trámite, que presenten a Cofepris la solicitud y que anexen el contrato del número de vacunas adquiridas con la entrega que va a ser en este caso Pfizer", mencionó.

Sin embargo, López Obrador agregó que el proceso para adquirir las vacunas no es fácil.

"Nosotros la vacuna de Pfizer llevamos meses tratando con los responsables de la farmacéutica. Llevamos sin exagerar seis meses, es más, otorgando anticipos, ya hemos entregado 7 mil millones de pesos”.

"Tenemos disponibles 25 mil millones, porque son contratos. Entonces, si no se tiene eso, pues no se obtiene la vacuna. No es tan fácil. Nosotros somos de los primeros en el mundo en contar con la vacuna, porque nos adelantamos", agregó.

