Bill Cosby "huye" del baño en prisión para no contagiarse de COVID-19

ESTADOS UNIDOS.- El comediante Bill Cosby reveló que ha tenido que suspender sus duchas en la prisión como medida para no contagiarse de coronavirus, de acuerdo con Daily Mail.

"A partir de ahora me he negado a ducharme y he decidido lavarme en mi celda. Esta es la mejor manera de mantenerme sano y salvo", comentó el artista, de 83 años.