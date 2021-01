Facebook extiende bloqueo a la cuenta de Donald Trump; incluye a Instagram

Cancún.- El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg anunció esta mañana que extenderá la suspensión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump tanto en esta red social, como en Instagram.

“Creemos que los riesgos de permitir que el Presidente continúe usando nuestro servicio durante este período son simplemente demasiado grandes. Por lo tanto, estamos extendiendo el bloque que hemos colocado en sus cuentas de Facebook e Instagram indefinidamente y durante al menos dos semanas hasta que se complete la transición pacífica del poder”, informó en un comunicado el joven empresario a través de Facebook.

Este 6 de enero, Trump habló ante una multitud para que lo apoyaba previo a la sesión del Congreso de Estados Unidos, en la cual se pretendía ratificar el triunfo de Joe Biden tras la jornada electoral del pasado 3 de noviembre.

Sin embargo, horas más tarde, una turba tomó el Capitolio, sede del Congreso y eso generó un enfrentamiento con elementos de seguridad, tras lo cual el saldo fue de cuatro personas muertas.

En medio del caos, el presidente de Estados Unidos envió un mensaje a través de sus redes sociales en el cual pedía a sus simpatizantes que se retiraran a sus hogares, a pesar de que “les habían robado la elección”.

El mensaje videograbado fue censurado momentos después por Twitter y Facebook. Ambas cuentas fueron bloqueadas desde ayer, la primera, por 12 horas; la segunda, por 24 horas.

Twitter colocó un aviso sobre el video de Trump en el que se leía que su afirmación de fraude electoral estaba en disputa, por lo que se impedía que fuera respondido, retuiteado o darle me gusta debido a un riesgo de violencia.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM