Francia detiene a siete por fiesta clandestina rave que duró dos noches

París.- La policía francesa detuvo el sábado a siete personas, incluidos dos supuestos organizadores de eventos, informó un fiscal, luego de que una fiesta clandestina rave realizada en la víspera de Año Nuevo atrajo a por lo menos 2.500 personas en el oeste de Francia pese a un toque de queda y otras restricciones implementadas por la pandemia de coronavirus.

El ministro del Interior, Gerald Darmanin, tuiteó que las acciones de la policía alrededor del sitio en Lieuron, en la región francesa de Bretaña, “condujeron al fin de la fiesta ilegal sin violencia” el sábado por la mañana, 36 horas después de su inicio.

Je salue l’action des services de l’Etat et de la @gendarmerie depuis 48h sur la #RaveParty illégale de #Lieuron. Plus de 1600 verbalisations, garde-à-vues, des saisies de matériels et groupe électrogène. Les enquêtes se poursuivent sous la direction du procureur de la République pic.twitter.com/LcQR8SU2pT