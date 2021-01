A Minecraft Earth le quedan solo seis meses de “vida”

Axel Romero

Ciudad de México.- El juego móvil de Realidad Aumentada Minecraft Earth dejará de recibir soporte a partir de junio de 2021, así anunció Microsoft desde las redes sociales de Minecraft.

"Minecraft Earth fue diseñado en torno al movimiento libre y al juego colaborativo, dos cosas que se han vuelto casi imposibles dada la situación global actual", explicó el staff del juego en un comunicado.

"Como resultado, tomamos la difícil decisión de reubicar nuestros recursos a otras áreas que proveen valor a la comunidad de Minecraft, al concluir el soporte a Minecraft Earth a partir de junio de 2021".

After many great adventures, we’ve made the difficult decision to close down Minecraft Earth in June 2021. We’re so grateful for all your support, and today’s last build includes several adjustments to make these last months as fun as possible:



