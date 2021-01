Proponen máxima sanción para lideres sindicales que se vacunen antes de su turno

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, advirtió que podría haber sanciones administrativas y penales a aquellos trabajadores o líderes sindicales que quieran vacunarse contra el coronavirus antes de tiempo luego de denuncias que realizaron personal médico.

“Vamos a aplicar sanciones administrativas y penales, a quien quiera hacer esto no lo vamos a permitir, aquí no hay influyentismo, aquí no es como en gobiernos anteriores donde ser un líder sindical corrupto les permitía tener canonjías, aquí son los trabajadores y trabajadores de la salud que están al frente de Covid los que van a recibir su vacunación primero y después por edad, como lo estableció el gobierno de México”, dijo Sheinbaum.

Esto luego de que Benigno Martínez Escalante, ex secretario del Trabajo de la sección 12 de Servicios Médicos, del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, es acusado de haber recibido la vacuna sin estar en la primera línea de atención del coronavirus.