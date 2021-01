Romeo Santos recibe el 2021 con nuevo bebé

MÉXICO.- Romeo Santos sorprendió a sus seguidores en redes sociales con la noticia de su nueva paternidad, el bachetero recibe el 2021 con un nuevo bebé.

Santos celebró la llegada de su pequeño en medio de una pandemia que ha enlutado al mundo, a él, en particular, con la muerte de su estilista Laurean Ossorio, el músico José Antonio Jáquez, mejor conocido como "Billy," y el ingeniero Gerry.

Con una instantánea en la que se observa la pancita embarazada de la madre de su hijo, y otra de los pies del pequeño, Romeo le dio la bienvenida a un nuevo año.

Acompañó la tierna foto en blanco y negro con el siguiente mensaje:

Este año ha sido extraño.

Indiscutiblemente lo más dañino ha sido este virus que nos obligó a ver la vida desde otra perspectiva. El Covid se llevó amiga, familia y aún sigue enfermando un sinnúmero de personas. Ha perturbando nuestra paz mental, y en algunos casos, ha acabado con nuestra fuerza física.

¿Cómo obviar también las tristes tragedias que presenciamos y la forma penosa que perdimos atletas y celebridades que idolatramos?

Yo guardo luto por la pérdida de mi estilista Laurean Ossorio, el gran músico José Antonio Jáquez mejor conocido como "Billy," y mi hermano, el ingeniero Gerry. Sin embargo, también me llegaron bendiciones.

Ya ustedes conocen mi manejo en el ámbito personal, pero hay felicidades íntimas que me gusta compartir con los que me aman y me aprecian.

#3 #BabySolano

Desde lo más profundo de mi corazón, les deseo un feliz año nuevo lleno de salud, positivismo y prosperidad.