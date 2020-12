Traficantes son hallados culpables por homicidio de 39 migrantes en Gran Bretaña

Londres-. Dos miembros de una red de tráfico de migrantes fueron hallados culpables el lunes en relación con la muerte de 39 personas halladas en el compartimiento de carga de un camión en el sudeste de Inglaterra.

Gheorghe Nica, rumano de 43 años y Eamonn Harrison, chofer del camión y norirlandés de 24 años, fueron hallados culpables de las muertes de los migrantes vietnamitas, hallados sin vida en el poblado de Grays.

Las víctimas, de entre 15 y 44 años de edad, fueron halladas el 23 de octubre del 2019 en el contenedor de carga que llegó de Bélgica por ferry. Los migrantes, provenientes de aldeas pobres, probablemente pagaron a traficantes para que los llevaran a países desarrollados.

Two members of a smuggling ring have been found guilty of the manslaughter of 39 Vietnamese migrants.



They suffocated in the back of a lorry going from Belgium to Essex last year.



Gheorghe Nica and Eamonn Harrison were also convicted for their part in the ring with two others. pic.twitter.com/sP3Q8Rcdo4