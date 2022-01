Ante la falta de inscripciones, AFAD cancela jornadas de esterilización de mascotas

MÉRIDA, Yucatán.- Debido a que las personas tienen miedo a contagiarse de Ómicron y no quieren salir de sus casas, las jornadas de esterilización a bajo costo que realiza el Albergue Franciscano del Animal Desprotegido (AFAD) se suspendieron desde hace dos semanas, informó su presidenta, Lidia Saleh Angulo.

Lamentó que las personas hayan dejado de inscribir a sus mascotas para que sean esterilizadas, pues los ingresos obtenidos a través de dicha actividad sirven para mantener los gastos fijos que se tienen y que incluyen además de los servicios básicos, el salario de los trabajadores como veterinarios, recepcionista, personal de limpieza, entre otros.

Precisó que a pesar del difícil panorama que se vive por el repunte de los casos de contagio en la entidad, el albergue sigue su funcionamiento puesto que tiene perros y gatos que atender.

Indicó que, además, las adopciones de perros y gatos han disminuido considerablemente, a pesar de que mostraban ligera recuperación hasta el año pasado.

“Mucha gente está contagiada, los que no lo están viven encerrados porque tienen miedo, se están cuidando y la realidad es que hace dos semanas que no tenemos campañas de esterilización, no tenemos adopciones, estamos pasando por otra etapa muy difícil”, aseguró.

Reconoció que a pesar de que el año pasado fue más difícil, AFAD continuó trabajando.

