Aumenta probabilidad de formación de ciclón en el Mar Caribe

Aumenta a 40 por ciento la probabilidad de ciclón en el Caribe. El Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami informó esta tarde de lunes que "incrementó a a de formación ciclónica" en su pronóstico de los próximos cinco días.

Luego de que en las últimos fechas ha imperado un clima bastante benigno en la Península de Yucatán, con lluvias dispersas y aisladas pero con intenso calor, la situación podría cambiar en los próximos días con la presencia de este nuevo fenómeno. Así que habrá que estar atentos.

Por lo pronto, hasta ahora dicho instituto ha reportado un riesgo "medio" de probabilidad de desarrollo ciclónico para los próximos días.

Sin embargo, este fenómeno aún se mantiene muy lejos de las costas de la Península de Yucatán y todavía no ofrece una trayectoria definida con rumbo a la costa mexicana.

2pm 6/13: An area of disturbed weather over the SW Caribbean Sea could become a tropical depression by late this week, if it remains over water. This system could produce heavy rain for eastern portions of #Nicaragua & #Honduras late this week. pic.twitter.com/zILhGvk8ps