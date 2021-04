MÉRIDA, Yuc.- Al decretarse el Semáforo Amarillo en Yucatán, el Ayuntamiento de Mérida informó sobre la reactivación y actualización de algunas actividades, así como los ajustes al aforo permitido en los diferentes espacios de Mérida.

Por lo anterior, en las distintas oficinas del municipio aumentará el aforo de trabajadores, que se mantenía de manera general en 75 por ciento y ahora será del 90 por ciento.

DIF Municipal

El DIF municipal informó que como parte del programa “Bordamos por Mérida”, se reabrirán al público las tiendas ubicadas en la calle 75 entre 40 y 42 de Montes de Amé (matriz) y la sucursal Centro, en la calle 64 entre 65 y 67, con horarios de 9 a 16 horas y con un ingreso máximo permitido de 5 clientes al mismo tiempo.

También se reanudarán los cursos presenciales de bordado en comisarías, con aforo de 8 a 10 personas. No se permitirá la asistencia de beneficiarias con enfermedades respiratorias, discapacidad o embarazo.

Se reactiva igualmente el programa “Me mueve aprender y emprender en comisarías”, de manera presencial y con aforo máximo de 10 personas.

Las actividades de la Casa de Cultura, ubicada en La Ceiba, continuarán de manera virtual.

Asistencia a personas con discapacidad

En cuanto a la atención a personas con alguna discapacidad, los Centros de Atención al Menor con Necesidades Especiales (Camne) se reactiva mediante citas previas y escalonadas.

Las personas interesadas pueden llamar al DIF (999 928 04 56) o al correo electrónico [email protected]

Asimismo, las entregas de aparatos ortopédicos y becas se realizarán de manera presencial y en los casos especiales se entregarán a domicilio.

Consultas de diabetes y nutrición

Las consultas de diabetes y nutrición se ofrecerán de manera presencial a la población que no está incluida en los grupos de alto riesgo.

También, se reactiva el Programa Apoyo Alimentario y Nutricional, con consultas y entrega de despensas, atendiendo a un número reducido de personas por jornada.

En cuanto a trabajo social, se reanudarán las entregas de pañales y apoyo de medicamentos, también mediante citas al 999 942 00 00.

El apoyo se proporcionará en oficina días y horarios estipulados siempre y cuando algún familiar pueda hacer esta diligencia, de lo contrario se llevará a domicilio.

Se reanudarán las labores presenciales para el mapeo de diabetes.

Los servicios de psicología que se prestan en el edificio del Camanud (calle 64 entre 61 y 63) tendrán horario de 8 a 15 horas, previa cita al 999 942 00 00.

Adultos mayores

En el caso del Departamento de Atención al Adulto Mayor, se informa que el Centro Renacer y los clubes continuarán impartiendo clases virtuales, la entrega de despensas continuará a domicilio.

La entrega de tarjetas de membresía y atención a solicitudes será tanto vía telefónica como de manera presencial.

En los Cendis el personal seguirá laborando mediante guardias. La asistencia de los niños se reanudará en cuanto la SEP autorice.

Servicios de apoyo a la mujer

El Instituto Municipal de la Mujer informa que los servicios en su sede Centro (atención jurídica, psicológica y de trabajo social), que se mantienen activos con una capacidad al 30 por ciento, a partir de este lunes 26 pasan a un 50 por ciento.

En las sedes poniente y sur continuarán los servicios de lunes a viernes (consejería de trabajo social, psicológico y orientación legal), con un incremento en el personal de atención presencial. Se mantendrá la atención telefónica o virtual para quienes así lo prefieran.

En cuanto a actividades grupales internas, en la sede Sur estará a disposición para su reactivación el taller “Mujeres construyendo su libertad”, a partir del 11 de mayo, de 9 a 10:30 horas, con frecuencia quincenal y grupos reducidos de un máximo de 10 personas.

En la sede Poniente, el mismo taller se reactivará a partir del 19 de mayo, de 10 a 11:0 horas, con aforo de cinco mujeres más la facilitadora.

En cuanto al trabajo grupal en las colonias, personal del instituto realizará sondeos telefónicos para determinar si se reactivan las actividades presenciales, en grupos pequeños y espacios abiertos. De manera tentativa se reactivarían esas actividades en la segunda semana de mayo.

El Instituto recuerda que la Línea Mujer mantiene su atención como hasta ahora, las 24 horas, los 365 días del año, llamando a los números 800 455 76 72 y el 9999 23 09 73.

El departamento de Programas y Proyectos Estratégicos en Violencia de Género reactivará sus talleres sobre perspectiva de género, así como las asesorías a personal de nuevo ingreso, voluntarios, alumnos y alumnas, y los talleres a enlaces sobre igualdad con respecto al Programa Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

A su vez, la Unidad de Mediación laborará de lunes a viernes, de 9 a 15 horas, con un número reducido de personas, en el edificio central del DIF, ubicado en la calle 64 entre 65 y 67, teléfono 999 928 04 56

El Club del Diálogo y Jóvenes Dialogando por la Paz mantienen sus actividades de forma virtual.

Rescate de fachadas del Centro

La Dirección de Desarrollo Urbano informó que el personal operativo que labora en el Programa de Rescate de Fachadas del Centro Histórico, el cual se suspendió por la pandemia, se integrará en esta nueva etapa con la asistencia del 50 por ciento, esto con el fin de guardar la sana distancia entre los trabajadores.

Este programa se reanudará el próximo 4 de mayo y se dará prioridad a los trabajos en las fachadas que fueron suspendidos al inicio de la pandemia, cuyas ubicaciones son: Calle 59 No. 426 x 50 y 52, que tiene 55% de avance; 50 No. 550 con 71 (70%); Museo de la Ciudad, 56 No. 529-A entre 65 y 65-A (15%); 65 No.669 entre 80 y 82 (5%).

En cuanto a la atención ciudadana en esa dirección, que actualmente es de cuatro ciudadanos cada 30 minutos en las diferentes áreas de la Dirección de Desarrollo Urbano, a partir de esta nueva disposición pasa a 8 ciudadanos en el mismo lapso.

