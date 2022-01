Exhortan a yucatecos a no usar las pruebas serológicas para detectar Covid-19, pues no funcionan para detectar Covid-19.

Ante el aumento en los casos de coronavirus y en los indicadores de cuidados intensivos, hospitalización, ritmo de contagiosidad y positividad, Yucatán pasó al color amarillo en el semáforo epidemiológico. Y es que en las calles las gentes han salido en masivas cantidades en busca de una prueba para detectar Covid-19, ya sea en laboratorios públicos o privados. Otros han escogido las llamadas pruebas rápidas o de sangre para detectar el virus en su sistema.

Sin embargo, hay que tener cuidado. Ya que las autoridades sanitarias en México exhortan a la población a no dejarse engañar: las pruebas de sangre no dan resultados confiables para saber si una persona está o no enferma de Covid-19.

El fuerte incremento de contagios por las reuniones sociales del pasado mes de diciembre, han puesto en alerta a la población, por lo que los sitios para hacerse pruebas de coronavirus están prácticamente saturados.

Hay sitios que ofrecen pruebas de sangre, pruebas serológicas para saber si los pacientes están contagiados del SARS-CoV-2, por lo cual se realizó la alerta correspondiente.

PRUEBAS DE SANGRE COVID-19 NO DETECTAN EL VIRUS

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y la Dirección General de Epidemiología (DGE), de la Secretaría de Salud, hicieron un llamado a las personas a no utilizar pruebas serológicas de anticuerpos para diagnóstico o seguimiento de este virus.

“Estas pruebas utilizan una muestra de sangre para detectar anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, pero no tienen utilidad para el diagnóstico de la presencia activa del virus. Incluso, durante la fase aguda de la enfermedad pueden dar resultados negativos”, se menciona a través de un boletín oficial.

Lo anterior representa un riesgo, ya que los resultados podrían ser interpretados equívocamente y dar una falsa sensación de seguridad sin sustento.

En seguimiento a la recomendación global de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de evaluar los métodos de análisis utilizados para identificar el COVID-19, Cofepris realizó un análisis de la evidencia publicada sobre las pruebas serológicas y emitirá resoluciones para precisar que no pueden ser utilizadas como método diagnóstico.

Los resultados de estas pruebas tampoco pueden ser utilizados para descartar la infección, ni como reemplazo para pruebas de antígeno o PCR, las cuales son aplicadas a través de una muestra tomada de la nariz y/o boca.

Las pruebas deben realizarse en establecimientos que cuenten con todos los elementos de regulación sanitaria vigentes, asegurando las condiciones requeridas.

En caso de detectar posibles irregularidades, Cofepris pone a disposición la página www.gob.mx/cofepris para realizar una denuncia sanitaria.

Tampoco se recomienda usar las pruebas “de cajita” que se venden por todos lados, que requieren una muestra de sangre, ya que, como se ha mencionado, eso no da un resultado confiable.

