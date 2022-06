MÉRIDA, Yuc.- En Yucatán las altas temperaturas persisten todo el año, por lo que es muy importante conocer las medidas de prevención para identificar la carne de consumo humano en mal estado, pues debido al calor, si la carne está contaminada con bacterias, estas se multiplican más rápido generando diversas enfermedades.

Cuanto más vieja y sin conservación está la carne ya sea de puerco, res o pollo, hay más posibilidades de enfermarse debido a bacterias, las cuales llegan al tracto digestivo a través de los alimentos, como E.coli y salmonella, bacterias responsables de millones de casos de intoxicación al año.

¿Cómo identificar la carne en mal estado?

A continuación te damos a conocer los pasos que debes seguir antes de comprar carne para que evites enfermarte.

Tiempo para inspeccionar la carne

La carne podrida a menudo tiene una textura viscosa, que es un signo de que las bacterias ya han comenzado a multiplicarse sobre su superficie.

La carne en mal estado, especialmente las aves, también podría llegar a ser pegajosa. Si ve algún tipo de elemento sobre la carne, o si hay áreas que son de color negro o verde, hongos han comenzado a crecer.

Huele la carne

Sea cual sea el tipo de carne, si huele a rancio y desagradable, no es buena para comer. Usted puede encontrar carne picada en la tienda que parece ser fresca, pero tiene un ligero olor.

Esto podría significar que la carne está empezando a quedar mal, o que se ha utilizado monóxido de carbono durante el empaquetado de la carne para mantener ese bonito color rojo, incluso después de su deterioro.

La carne de aves de corral tiene un olor más distintivo cuando empieza a estar mal, un olor pútrido que debería desalentar de comerlo, incluso a los que tienen un estómago de hierro.

No confiar ciegamente en la fecha de caducidad en el envase

No confíe en la fecha de venta de la tienda donde compra la carne como un indicio de su frescura, ya que estas fechas son fáciles de manipular.

Si la carne pasó su fecha de caducidad, no la compre, no importa qué tan bajo sea el precio. Si el envase no tiene fecha de caducidad, lote y fecha de envasado tampoco compre la carne.

Observe el color de la carne

En condiciones óptimas, la carne de cerdo cruda es gris-rosado. La mayoría de la gente asocia la carne fresca picada con un color rojo brillante. Sin embargo, este color rojo no es el color natural de la carne fresca, sino que se produce debido a la exposición de la carne al aire.

Si la carne picada fresca fue envasada al vacío y se mantiene a partir del oxígeno, su color sería un rojo púrpura.

La carne de los animales de mayor edad será más oscura que la de los animales más jóvenes. Además, a veces la iluminación de la tienda puede causar una reacción con el color de la carne, dándole un color marrón-rojizo.

Cocinar bien la carne

La carne poco cocinada, sin importar cuán fresca es, puede plantear los mismos peligros para los seres humanos que la carne en mal estado.

Cocine las carnes bien para reducir al mínimo la probabilidad de contraer una enfermedad transmitida por los alimentos.

