Conoce las fechas y sedes para la segunda dosis de AstraZeneca para treintañeros en Mérida

MÉRIDA, Yucatán.- Este jueves arranca la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus Covid-19 a las personas de entre 30 y 39 años en Mérida. La jornada se extenderá hasta el próximo martes 21 de septiembre.

En estos días se estarán aplicando únicamente segundas dosis a personas pertenecientes a ese grupo de edad, por lo que se invita a no acudir a las personas que no hayan recibido vacuna alguna porque no serán vacunadas y para evitar aglomeraciones.

Hay que señalar que las segundas dosis que se estarán aplicando a ese grupo de edad son de la farmacéutica AstraZeneca.

Esta etapa de vacunación se desarrollará a través de 2 macrocentros y 4 módulos distribuidos estratégicamente en la ciudad, puntualizaron las autoridades. El horario será, como de costumbre, de las 8:00 horas a las 18:00 horas, y se pide a las personas respetar su día asignado para evitar amontonamientos y cuidar la salud de todos.

Fechas de vacunación para segundas dosis

De acuerdo con lo programado, la aplicación de las segundas dosis a personas de entre 30 y 39 años se llevará a cabo de la siguiente forma:

Jueves 16 de septiembre se vacunará a los que nacieron en los meses de enero y febrero.

Viernes 17 de septiembre a los de marzo y abril.

Sábado 18 de septiembre a los de mayo y junio.

Domingo 19 de septiembre a los que cumplen en julio y agosto.

Lunes 20 de septiembre a los de septiembre y octubre.

Martes 21 de septiembre a los de noviembre y diciembre.

Sedes de vacunación en Mérida

Cabe recordar que el macrocentro o módulo de vacunación que les corresponde será con base en su Código Postal, los cuales estarán distribuidos de la siguiente forma:

Al Macrocentro del Centro de Convenciones Siglo XXI: 97050, 97110, 97113, 97114, 97115, 97116, 97117, 97119, 97127, 97130, 97133, 97134, 97135, 97138, 97142, 97143, 97144, 97147, 97149, 97156, 97200, 97203, 97204, 97205, 97206, 97208, 97210, 97215, 97219, 97238, 97300, 97302, 97303, 97304, 97305, 97306, 97307, 97308, 97309 y 97314, 97070, 97207, 97217, 97218, 97220, 97226, 97227, 97229, 97239, 97245, 97246, 97312, 97059, 97080, 97088, 97100, 97107, 97108, 97109, 97118, 97120, 97125, 97128, 97129, 97136, 97137, 97139, 97140, 97145, 97146, 97148, 97150, 97155, 97158, 97159, 97209.

Zona Oriente

Al Macrocentro del Multigimnasio “Socorro Cerón” de la Unidad Deportiva Kukulcán: 97157, 97160, 97165, 97166, 97167, 97168, 97169, 97170, 97173, 97174, 97175, 97176, 97177, 97178, 97179, 97180, 97189, 97190, 97195, 97196, 97197, 97198, 97199, 97279, 97286, 97287, 97289, 97310, 97290, 97295, 97297, 97298 y 97299.

Zona Centro

A la Unidad Deportiva Inalámbrica: 97000 de la calle 60 hacia poniente, 97060, 97068, 97069, 97089, 97225, 97230, 97237, 97240, 97248, 97249.

A la ESAY: 97000 de la calle 60 hacia oriente, 97098, 97099 y 97247.

Zona Sur

A la Unidad Deportiva Villa Palmira: 97003, 97250, 97255, 97256, 97258, 97259, 97260, 97267, 97268, 97269, 97270, 97277, 97278, 97280, 97284, 97288, 97296.

Al 11 Batallón de Infantería de la Sedena: 97285, 97315 y 97316.

Recomendaciones para acudir a vacunarse

Se recomienda a la población lo siguiente:

-Identificar el día y el lugar donde le corresponde vacunarse.

-Si te llega un mensaje de texto, respeta las indicaciones.

-No es necesario llegar con horas de anticipación.

-Tomar los medicamentos como de costumbre.

-Tomar alimentos antes de acudir a la cita.

-Usar ropa cómoda y de manga corta.

