Descartan aumento en el precio del pasaje para las rutas foráneas

MÉRIDA, Yucatán.- El Frente Único de los Trabajadores del Volante (FUTV) descartó que a la fecha se haya autorizado un incremento en el costo del pasaje en las diferentes rutas foráneas que operan en Yucatán y refirió que quienes lo hayan implementado sin previo aviso estarían incurriendo en una falta, pues los incrementos deben ser avalados por el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut).

Al respecto, el secretario general del FUTV, Héctor Fernández Zapata, recordó que la petición de un incremento en las tarifas de este tipo de transporte ha sido una solicitud de hace tiempo e incluso se retomó el tema durante este año ante el alza en el costo de las refacciones y las variaciones en el precio del combustible, sin embargo, hasta la fecha no se ha autorizado ningún alza y se deben mantener las mismas cuotas del pasaje.

Cabe mencionar que hace algunas semanas, los operadores de los taxis o “combis” del municipio de Acanceh autorizaron un aumento en el costo del pasaje a la ciudad de Mérida, que ahora es de 25 pesos, lo que generó desacuerdo entre los habitantes, quienes denunciaron este hecho a través de las redes sociales.

La semana pasada los operadores de los taxis del municipio de Seyé también incrementaron el costo del pasaje, que pasó de los 22 a los 24 pesos sin previo aviso. Sin embargo, ante la denuncia de los usuarios y la presión hacia los operadores, días después se decidió regresar el costo a los 22 pesos otra vez.

“El incremento en las tarifas del transporte público, no solo en las rutas foráneas sino en Mérida lo hemos solicitado desde incluso antes de la pandemia del coronavirus, que no nos los han autorizado es otra cosa, pero hoy no tenemos la autorización de un incremento en los costos”, apuntó.

Fernández Zapata refirió que es una realidad que el mantenimiento a las unidades de transporte y el pago de seguros también han ido el alza y es justificable el solicitar un aumento a las tarifas, pero hasta ahora no se ha autorizado y los operadores de todas las rutas deberían respetar los mismos costos.

“Hasta hoy no lo hemos tenido (el alza) y todas las camionetas del Frente Único siguen respetando las tarifas que tenemos, los incrementos los autoriza el Gobierno del Estado por conducto del Imdut y la Dirección de Transporte. Hasta que ellos den la autorización lo podemos cobrar, pero si alguien lo está cobrando lo está haciendo sin que se haya permitido por la autoridad”, puntualizó.

En otros temas, indicó que para esta última semana de diciembre también se espera una buena demanda en el servicio de transporte en taxis particulares, que se verá incentivado por las compras de fin de año y las celebraciones del 31 de este mes y el 1 de enero.

