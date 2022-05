MÉRIDA, Yucatán.- Los edificios históricos que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene en Yucatán bajo su resguardo están siendo utilizados como alojamiento temporal de personal federal.

La inconformidad de trabajadores del tren maya, que fueron hacinados en el ex Congresito, reveló ese uso, y personal del INAH admitió que “se les pasó la mano”.

Novedades Yucatán informó que, cansados, con hambre y desesperados porque los responsables de las empresas que los contrataron, ICA-Fluor y Construcciones Urales, ya ni les contestaban el teléfono, unos 100 obreros del tren maya, hombres y mujeres, provenientes de Tenosique (Tabasco), Candelaria y Escárcega (Campeche), que estaban hacinados “en espera” en ese edificio de valor histórico, salieron a las calles a denunciar su situación.

El encargado del despacho del INAH Yucatán, José Arturo Chap Cárdenas, dijo que los inmuebles federales pueden utilizarse para obra pública. “Este espacio ya fue entregado a salvamento arqueológico, lo que sucedió la noche del miércoles fue tema del proyecto del tren maya y de los consorcios; por ejemplo, el Ateneo de Mérida lo tenemos prestado para el tema de Bienestar, pero no llegan tantas personas, creo que ahí (en el ex Congresito) sí se les fue la mano o no pensaron que hubiera tanta respuesta, pero la gente tiene tanta necesidad”, comentó.

El funcionario indicó que un comité de seguimiento recibió a esos trabajadores y la lista de quiénes iban a incorporarse al tren maya; tuvieron conocimiento de que llegaron, pero no organizaron la recepción, eso lo ven los empresarios.

Afirmó que estos edificios no se los prestan a las empresas, pero gran parte de los inmuebles federales en esta administración tienen vocación de uso público y “pueden usarse mientras sean para el Gobierno Federal”.

El problema, consideró, fue cómo los recibieron, y según declaró, esas personas no llegaron tan temprano, pues a las cinco él estaba en el centro y no había nadie ahí. También comentó que eran menos de cien personas, pero no precisó cuántas, y que el inmueble cuenta con dos baños, uno para hombres y otro para mujeres.

“Nos enteramos el miércoles de una situación y ya hoy en la mañana (por ayer) me reportaron que ya se fueron a su lugar de origen, a las cinco de la mañana… el problema está resuelto, no es personal de Yucatán, son albañiles, ya los están moviendo; estaban instalaciones donde ni baños tenían, pidieron venir a Mérida porque se suspendió el tramo 5, la situación era recibirlos con sus documentos, ver su situación y meterlos a trabajar al tren maya”, aseguró.

