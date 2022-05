Empresarios de Yucatán insisten que el control de precios no “desacelera” la inflación

MÉRIDA, Yucatán.- El sector empresarial yucateco insistió en que la inflación que impacta actualmente al país no se resolverá con el control a los precios de productos que busca implementar el Gobierno Federal.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Iván Rodríguez Gasque, dijo que el control de precios no sería una solución a las condiciones económicas del país, debido a la realidad comercial establecida en base a la oferta y la demanda, pues los incrementos que generan la son producto no solo de las condiciones del conflicto bélico en Europa, sino también de otros factores comerciales, por lo que el control de mercancías, no es una solución viable.

Añadió que la determinación gubernamental de querer controlar la inflación no resultará favorable, debido a que las condiciones son externas y no las controla un solo gobierno, sino la oferta y demanda de productos, como ha sucedido con importaciones de los países en conflicto que han agotado existencias y encarecido transporte y traslado de mercancías, repuso.

El dirigente empresarial dijo que el Gobierno Federal no puede desacelerar la inflación porque la generan varias condiciones internacionales y eso se reflejará en que muchas de las exigencias para garantizar el control de los productos no serán efectivas como política pública.

Advierten de escasez

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) delegación Yucatán, Jorge Charruf Cáceres, apuntó que en un mercado de libre competencia nunca es recomendable el control de precios, porque al final puede generar escasez de productos.

Argumentó que “si la inflación baja los márgenes de ganancia en un pequeño comercio, dejará de vender u optará por cerrar, para no tener que reducir su condiciones en la venta de productos”.

Esto, enfatizó, puede ocasionar no sólo el cierre de empresas, sino también la pérdida de fuentes de empleo, ya que una empresa logra crecer generando márgenes de ganancia en los productos que vende, de lo contrario ya no será rentable y tampoco podrá mantenerse.

“La medida (del control) podría evitar que suban los precios, pero los costos seguirán aumentando y esto puede tener resultados negativos como el cierre de empresas y la pérdida de fuentes de trabajo”, insistió.

Riesgo de cierres

A su vez, la presidente de la Coparmex en Mérida, Beatriz Gómory Correa, coincidió en que la inflación es originada por factores internacionales y no se pueden frenar, aunque sí mitigar sus efectos, “pero el control de precios de forma oficial no es bueno para el país ni para su economía”.

Añadió que muchos precios se establecen con base en el costo de los insumos, y en Yucatán se consumen productos que provienen del centro y norte del país, lo cual implica la transportación (fletes), que también genera gastos.

“Los costos están muy fuertes y muchas veces no dependen de los empresarios, sino de situaciones generadas en el resto del país y el extranjero, porque si una empresa empieza a vender por debajo de sus costos, simplemente dejarían de subsistir”, indicó.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Advierten de aumento de precios en restaurantes y comercios de Mérida

Aumento de precios sigue afectando la economía de los meridanos

Aumento de precios e inflación, los enemigos del trabajador