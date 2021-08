MÉRIDA, Yucatán.- México fue seleccionado, junto con Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, España, Polonia y Hungría para la realización del estudio de fase 3 de una vacuna contra Covid-19, de origen vegetal, CoVLP, promovida por el laboratorio canadiense Medicago y el británico GSK, con tecnología de partículas similares al coronavirus.

Yucatán participará de los ensayos del nuevo biológico en las primeras semanas de este mes.

Efrén Sánchez Campos, director médico e investigador principal del Centro Multidisciplinario para el Desarrollo Especializado de la Investigación Clínica en Yucatán (Cmdeicy) detalló en entrevista con Novedades Yucatán, que la vacuna es producida a partir de la planta Nicotiana Benthamiana, ampliamente utilizada en virología vegetal, y luego del procesamiento y purificación se le agrega el adyuvante pandémico que produce la empresa británica Glaxo Smith Kline (GSK).

“En Yucatán se contempla una muestra de 400 a 500 voluntarios que cumplan los criterios y cada una de las visitas e indicaciones médicas que se llevarán en un lapso de 12 a 18 meses, los cuales son sin costo. Incluye valoraciones médicas, pruebas de anticuerpos, de laboratorio, así como PCR contra Covid-19 a lo largo del programa, así como el seguimiento médico”, detalló.

Agregó que también se incluye valoración por los servicios de neumología e infectología, así como de otros padecimientos (diabetes, hipertensión, alergias, entre otros) a cargo de especialistas del Centro de Investigación.

“Por medio de una aplicación que se descarga en el celular el paciente nos podrá compartir su experiencia con el tratamiento. También se realizarán contactos telefónicos semanales. No sólo es la aplicación de la vacuna sino también una vigilancia muy estrecha para los voluntarios por todo este tiempo, y todos los procedimientos y servicios no tienen costo”, apuntó.

Efrén Sánchez indicó que el proyecto consta de dos fases: en la primera se aplica una dosis en el día uno y otra al día 21. En esta etapa un grupo de pacientes recibirá la vacuna y a otro se le inoculará placebo (sustancia que no tiene acción farmacológica contra la enfermedad).

“No se puede saber quién recibe la vacuna o el placebo. Eso se podrá conocer cuando el antídoto reciba la autorización de la FDA para el uso de emergencia, o las Agencias Reguladoras de Medicamentos de Canadá o el Reino Unido. En ese momento se procederá a vacunar a todos los que recibieron placebo. Como centro de investigación podemos emitir un certificado de participación en el protocolo de la vacuna de Medicago para los fines que convengan”, mencionó.

Por último, Sánchez Campos mencionó que el protocolo fase 3 para la vacuna CoVLP ya obtuvo autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para llevarse a cabo en México.

Aprobación

Además, la vacuna candidata CoVLP, en combinación con el adyuvante pandémico, recibió la designación fast track por parte de la FDA, la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, el 17 de febrero de 2021.

Esta designación permite a la FDA acelerar el desarrollo y la revisión de nuevos medicamentos y vacunas destinados a tratar o prevenir afecciones graves y abordar una necesidad médica no cubierta.

Requisitos para estar en el protocolo

Los requisitos para participar en el protocolo CoVLP en el Estado:

1. Personas a partir de 18 años de edad.

2. No haber recibido ninguna vacuna contra Covid-19.

3. No haber contraído la infección por Covid-19 recientemente.

4. No padecer algún trastorno neurológico, mental o cáncer.

Los resultados esperan obtenerse a finales de este 2021 para buscar de manera inmediata el registro en todas las agencias regulatorias.

Se espera que esta vacuna tenga una duración más prolongada, incluso por años, en la protección contra el virus y sus variantes.

Datos de contacto

Las personas interesadas en participar de los ensayos de la vacuna en Yucatán pueden solicitar una cita al celular 9991-92-99-12, con el Dr. Efrén Sánchez Campos. También pueden enviar un mensaje por medio de la página: https://www.facebook.com/cemdeicy y al email [email protected]

