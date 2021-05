MÉRIDA, Yuc.-En el municipio de Opichén, que limita con Campeche y alberga las famosas grutas de Calcehtok, el deporte femenil está siendo impulsado por un grupo de 22 mujeres que se reúnen periódicamente para entrenar sóftbol y ya crearon el famoso equipo Felinas Mayas de Opichén.

Cabe señalar que estas mujeres también trabajan y son amas de casa, por lo que no ha sido fácil darse un tiempo para este deporte que practican desde hace un año.

“Muchas no sabían ni cómo agarrar una manopla, no tenían ni idea de cómo era jugar, mis papás les fueron explicando, mi hermanito y de ahí empezamos las práctica”, explicó Beatriz Canul, capitana del equipo.

Muchas no sabían ni cómo agarrar una manopla. (Foto: redes sociales)

Detalló que las mujeres tomaron un tiempo para salir a practicar y a los 15 días del entrenamiento tuvieron su primer partido y de ahí fueron integrándose más jugadoras.

Sus uniformes son blusas típicas

Las 22 mujeres visten de jeans y blusas típicas yucatecas, y cada domingo se adueñan de estas canchas, levantan el polvo y dejan la garra en busca del anhelado home run.

“Porque somos de Yucatán y es el traje típico de Yucatán y ahorita como no podemos comprar nuestros uniformes, con estas blusas es parte de nuestra tradición”, aseveró Arcelia Cen, jardinera de las Felinas Mayas.

A pesar de que la pandemia sigue fuerte en Yucatán, nunca han dejado de asistir puntuales a la cancha. (Foto: redes sociales)

Muchas tienen miedo de salir, continuó, porque la mayoría está acostumbrada a estar en su casa y dirán “ese deporte es sólo para hombres, creo que mejor me quedo en mi casa; en lugar de salir en el sol”. No sé qué piensan, pero a mí cuando me invitaron la verdad me gustó, porque yo antes he jugado otros deportes, pero me quedé con sóftbol.

La pandemia no las detuvo

A pesar de que la pandemia sigue fuerte en Yucatán, nunca han dejado de asistir puntuales a la cancha.

Las jugadoras demuestran el compañerismo no sólo en la cancha sino también en otras batallas, como cuando a la capitana del equipo se le incendió su casa perdiendo todo su patrimonio; entonces, las Felinas sacaron las garras y volvieron a reconstruir el hogar.

Aseguran que mujeres como “Las Diablitas de Hondzonot”, en Quintana Roo, las inspiran a seguir jugando y aspiran a hacerlo algún día de manera profesional.

Con información de UnoTV

