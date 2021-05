Fundación Michou y Mau ha salvado la vida de tres niños yucatecos

MÉRIDA, Yucatán.- El 90 por ciento de los accidentes con quemaduras en niños ocurren en casa; los padres y familiares pueden evitarlos, aseguró la directora de prevención y delegada de la Fundación Michou y Mau para niños quemados, Anne Vilchis.

Precisó que de 2016 a la fecha, la fundación ha logrado ayudar a tres niños yucatecos que sufrieron graves quemaduras. El primer caso fue en 2017 con un menor de nueve años de nombre Germán, oriundo de Oxkutzcab; el segundo fue en 2019, con un pequeño de nombre Samuel, de tres años, de Mérida; y el tercero, en 2020 fue Sheyla, una pequeña de un año y 11 meses oriunda de Tahdziú.

Indicó que los tres pequeños fueron trasladados al Hospital Shriners para niños de Galveston, Texas, en Estados Unidos, para recibir atención médica especializada para salvar sus vidas.

La generalidad de niños quemados, destacó, no solo en Yucatán sino en todo el país, es de cero a cinco años aproximadamente y la mayoría de los casos es por escaldadura, es decir, por líquidos hirvientes. La segunda causa es por fuego directo y la tercera por electricidad.

Sin embargo, también se reciben casos de quemaduras por fricción, por contacto, por radiación en pacientes con cáncer, solares o por frío.

“Llevamos también durante este tiempo a 18 niños que ha apoyado la fundación, no con esto quiero decir que no haya más niños quemados, pero desafortunadamente hay veces que nosotros no nos enteramos de estos pequeñitos, ya sea porque viven en comunidades muy lejanas, quizá pudieron llegar a la muerte, pero muchas veces en los hospitales en el acta de defunción ponen que la muerte fue causada por un paro cardiaco o uno respiratorio, pero no ponen que fue por quemaduras”, explicó.

Destacó que no se tiene mucha información al respecto de los casos que ocurren en la entidad, por lo que siempre está en busca de poder ayudar a los niños.

Reconoció que la fundación se mantiene constantemente realizando campañas para informar a la población las medidas preventivas para disminuir accidentes.

Celebró que desde hace algunos años se logró instaurar el Día Nacional de Prevención de Quemaduras, cada 23 de abril, para crear mayor conciencia entre los padres y adultos en general para evitar accidentes.

“Cuando uno piensa que la casa es el lugar más seguro, desafortunadamente no lo es, toda la incidencia de quemaduras con un 90 por ciento que hemos recibido ha sido en casa entonces si hay que tener mucho cuidado por el tema de escaldaduras de líquidos hirvientes y no permitir a los niños estar en la cocina y si van a entrar que en las estufas o cerca de anafres o fogones establezcan una zona de seguridad y enseñen al pequeñito que no puede entrar en esa zona”, detalló.

Es importante, agregó, que como parte de las medidas de prevención se les enseñe a los niños que hay zonas de seguridad en la casa en las que no pueden estar, cuidar el uso de las baterías de los teléfonos celulares o computadoras, guardar químicos que se usan en la casa para evitar que los agarren o incluso los consuman o colocar tapas en los contactos eléctricos, por mencionar algunas.

