Alcalde de Mérida apuesta por hermanamiento con Nueva Orleans

MÉRIDA, Yuc.- Con la ratificación del hermanamiento de Mérida con Nueva Orleans, el alcalde Renán Barrera Concha se reunió con Kim Priez, senior vice president de New Orleans and Company, en el Consulado de México para exponerle las cualidades que tiene la capital yucateca en diversos ámbitos.

El alcalde de Mérida se reunió con autoridades de Nueva Orleans para exponerles las cualidades que tiene la capital yucateca. (Novedades Yucatán)

En la reunión donde estuvo presente el Cónsul General de México en Nueva Orleans, Tito Livio Morales Burelo, Barrera Concha señaló que las similitudes que guardan ambas ciudades podrían atraer a los turistas.

Cabe señalar que New Orleans & Company es una organización de marketing de destinos acreditada, la cual influye en miles de tomadores de decisiones y millones de visitantes para que elijan Nueva Orleans a través de ventas directas, marketing, relaciones públicas, marca y servicios para visitantes.

Posteriormente, el alcalde se reunió con el Cónsul General de México para intercambiar ideas sobre el establecimiento de proyectos u oficinas de enlace que permitan conectar tanto a los empresarios locales del sector turístico con sus homólogos en Nueva Orleans, para promover que más visitantes vean a Mérida como un punto idóneo para realizar sus convenciones, foros y eventos.

Oferta cultural

En esa misma gira de trabajo, Barrera Concha se reunió con Greg Lambousy, director del New Orleans Jazz Museum, para intercambiar ideas sobre ampliar la oferta cultural y musical entre ambas ciudades, principalmente dentro del marco de los eventos del Ayuntamiento de Mérida, donde podrían presentarse desde un punto de vista académico y cultural, un encuentro entre la trova yucateca y el jazz.

El siguiente punto en la agenda de trabajo de las autoridades meridanas incluyó la reunión con Liz Williams, fundadora del Southern Food and Beverage Museum, donde Barrera Concha expuso los principales proyectos y circuitos de mercado que tienen los proyectos del programa Círculo 47.

Asimismo, también se planteó la posibilidad de enriquecer con cursos de capacitación, programas de presentación y elaboración de los productos cárnicos del Rastro Municipal, para ofrecer un valor agregado a la manufactura de los alimentos.

Dentro de esa misma agenda de trabajo, el alcalde se reunió con Barry Kern, president and ceo of Kern Sudios and Mardi Gras World, para presentar opciones que permitan enriquecer y fortalecer el carnaval de la ciudad.

