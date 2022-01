"Mandarán a casa" a personal administrativo de hospitales

MÉRIDA, Yucatán.- Como una medida para contrarrestar el alto índice de contagios de Covid en su variante Ómicron, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa) sección 67, Eulogio Piña Briceño, informó que se implementarán de nuevo las guardias del personal en algunos hospitales y centros de salud del Estado.

Precisó que cada director evaluará la situación en sus espacios y determinará cómo llevar a cabo la medida, sobre todo para el personal administrativo que puede realizar su labor desde casa.

Sin embargo, aseguró, que aunque en esta ocasión no es un decreto del Gobierno federal como el año pasado, sino a nivel estatal y por prevención, los trabajadores deberán ser muy responsables de mantener los cuidados necesarios para evitar el contagio y permanecer en sus casas.

“Cada centro lo va a manejar como vea el panorama, no es para todo el Estado; nos referimos más que nada a las áreas administrativas donde hay bastantes trabajando y podrían dividirse en turnos, una parte irse a su casa a laborar. Pero lo que les estamos pidiendo a quienes les toque esta situación es que realmente se queden en su casa”, señaló.

Recordó que casi desde el inicio de la pandemia se logró considerar el Covid como accidente de trabajo, por lo que a todo trabajador contagiado se le otorgan 14 días de descanso por prevención.

Indicó que la semana del 21 al 27 de diciembre del año pasado fue la primera y única en la que se tuvieron cero contagios. Sin embargo, la semana siguiente, con corte al 3 de enero, se reportaron 69 casos y al corte del pasado 10 se tenían 269 enfermos más, cifra nunca antes registrada durante la pandemia.

Aseguró que el contagio de la variante Ómicron es más rápido y los síntomas menos graves, por lo que en las dos primeras semanas del año se tuvieron 338 casos, siendo el personal de enfermería el más vulnerable.

A la fecha se tienen acumulados dos mil 557 reportes, de los cuales dos mil 193 se han recuperado y 338 están bajo vigilancia epidemiológica.

“La única petición y recomendación que estamos haciendo es que aquellos a quienes les toque la guardia en su casa realmente lo hagan y no salgan a la calle, porque se van a contagiar no en el centro laboral, entonces es responsabilidad de todos porque esta cepa es muy contagiosa pero no tan grave y cuando entra en la familia le da a todos”, aseveró.

Pidió a los trabajadores de la salud no acudir a los hospitales o centros a solicitar su incapacidad, para evitar poner en riesgo a más personas, pues con mostrar que su prueba resultó positiva se les darán los días correspondientes sin afectarle su salario o percepciones laborales.

