Mientras yucatecos abarrotan playas de Progreso, extranjeros disfrutan de Mérida

MÉRIDA, Yucatán.- El puerto de Progreso vivió un domingo como si fuera la temporada vacacional de verano, con el arribo de familias yucatecas, visitantes nacionales y algunos extranjeros, que convirtieron el malecón en un corredor turístico y una playa atiborrada de gente de todas las edades.

Era tanta la afluencia de gente en las playas de este municipio porteño que desde la salida del periférico, que delimita la ciudad de Mérida, el tráfico era intenso, automóviles, camionetas turísticas, camiones y combis de pasaje se podían observar en el recorrido.

Al llegar al puerto los vehículos iban a vuelta de rueda, y llevaba hasta 15 minutos ingresar a las calles de Progreso, ya sea para quedarse a disfrutar del día soleado y de intenso calor, o trasladarte a las playas cercanas como Chicxulub, Telchac, Yucalpetén, Chelem o Chuburná.

Familias y viajeros disfrutaron de los atractivos de la costa yucateca. (Daniel Sandoval/Novedades Yucatán)

La llegada de muchos visitantes propició que las primeras cuatro cuadras paralelas al malecón internacional estuvieran saturadas, dando pie a la aparición de varios acomodadores de autos que se apropiaron de las calles cercanas al malecón y que condicionaron el estacionamiento en esos espacios. También realizaron la labor de promotores de restaurantes ofreciendo espacios en la playa, algunos tenían a la mano el menú.

Victoria Chávez, turista que vive en Estado de México, comentó que tiene familia que radica en Campeche, quienes le sugirieron que visitara Progreso, ya que tiene una playa muy hermosa y limpia, por lo que apenas tuvo oportunidad adquirió unos boletos en una aerolínea a bajo costo.

“Llegamos el sábado por la mañana a pasar unos días de relajación, nos vamos el martes, vamos a seguir disfrutando de un bonito puerto que no conocía, que comparado con Acapulco, al que he ido varias veces, me quedo con Progreso, ya quedamos mi esposo y yo con mis hijos que apenas podamos regresamos a disfrutar del sol, mar y el calor sabroso”, aseguró.

Turistas disfrutan de la tranquilidad de Mérida

En tanto, en el Centro Histórico de Mérida se registró buena afluencia de turistas nacionales y extranjeros que disfrutaron de las calles de la ciudad durante el fin de semana largo, en busca de los lugares emblemáticos para tomarse una foto, comer, adquirir alguna artesanía y realizar recorridos turísticos por la capital del Estado.

El arribo de turistas nacionales a la entidad y una que otra pareja o pequeños grupos de extranjeros que pasearon por el primer cuadro de la ciudad, contrataron el servicio del turibus, tours de calesas y algunos buscaban ir a la playa o a los cenotes; estos visitantes disfrutaron la tranquilidad de la ciudad, la baja movilidad vehicular, el calor y un resplandeciente sol.

El fin de semana largo atrajo a más visitantes a Mérida. (Daniel Sandoval/Novedades Yucatán)

La ciudad estuvo semivacía porque la mayoría de los ciudadanos acudieron a las playas, pero en su lugar los turistas llegaron a tomar el Centro Histórico, para conocer un poco más de la cultura maya, según manifestó un guía.

Prestadores de servicios turísticos coinciden en que Mérida es una ciudad a la que todos quieren viajar por la seguridad, servicios y el control que hay de la pandemia, pero la situación en la capital del país y en Europa están provocando una terriblemente afectación a la industria turística de Yucatán.

“Los viajeros quieren conocer sobre los mayas, comer rico, porque saben que la gastronomía yucateca es sabrosa y variada, además quieren conocer Chichén Itzá, entre otras zonas arqueológicas”, comentó.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Yucatán: Hasta dos copas de vino al día, benéfico para la salud

Graves dos mujeres en choque en la vía Chelem- Progreso

Mérida, en espera de recibir reconocimiento de la OMS