MÉRIDA, Yuc.-El alcalde de Kinchil, Valentín Pech Dzib, informó este jueves a través de redes sociales que dio positivo a Covid-19.

“Les comparto que hace unas horas recibí los resultados de una prueba que me hice de Covid-19, a la cual he dado positivo. De manera responsable, desde que sentí los primeros síntomas, el lunes, me aislé en mi domicilio junto con mi familia y me estoy recuperando. La verdad, se siente bien feo en el cuerpo, pero estoy estable. Los síntomas varían de persona a persona”, expresó el edil en su cuenta de Facebook.

“Esta pandemia aún continúa y todos somos propensos a contagiarnos, así que les pido que por favor nos sigamos cuidando todos. Agradezco también a quienes me han preguntado por mi salud, le pido a Dios que me de fuerzas a mí a todas las personas que están en recuperación”, agregó el alcalde.

Cabe señalar que en el año pasado el Covid-19 se llevó a dos alcaldes, pues el 9 de julio murió la alcaldesa de Maxcanú, Marlene de los Ángeles Catzín Cih, emanada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Mientras que el 18 de julio feneció víctima del coronavirus el alcalde de Samahil, Rigoberto Javier Tun Salas, quien encabezaba su segundo periodo como presidente municipal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Cierran Motul por coronavirus

La emergencia sanitaria está presente en los municipios, pues el pasado 22 de enero, el alcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo, emitió un mensaje a los habitantes de la demarcación en el que dio a conocer que cierran el acceso a Motul a fin de evitar contagios por coronavirus.

“Debido a una decisión del Gobierno del Estado, la cual apoyamos como municipio, habrá cero movilidad en Motul. A partir de las 11 de la noche todos los accesos a la ciudad estarán cerrados, no vamos a poder salir ni entrar a Motul”, expresó Roger Aguilar.

