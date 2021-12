Para desarrollar la esperanza es necesario ‘sanitizar’ los pensamientos

MÉRIDA, Yuc.- En el programa “Salvemos una vida” de esta semana, que se transmite por Amor 100.1 FM de Grupo Sipse, la conductora Esperanza Nieto tuvo como invitado al psicoterapeuta Edgardo Flores Herrera, profesor en el Instituto Superior de Estudios para la Familia, quien habló acerca de cómo afrontar las adversidades y superarlas adecuadamente.

“No podemos modificar lo que nos está pasando, pero sí lo que hacemos para afrontarlo. Frente a lo que no está en nuestras manos, podemos elegir la actitud de cómo lo vivimos. Si tengo la posibilidad de interpretarlo y me doy cuenta de que todo cambia, podré tener esa esperanza que me hará salir adelante”, manifestó.

“Si estás viviendo una situación muy difícil y dolorosa que va marcando tu vida, puedes mantenerte en la esperanza de saber que nada dura para siempre y que todo cambia”, agregó.

Por su parte, Esperanza Nieto dijo que en lo físico y en lo mental siempre se puede tener la esperanza de que las cosas mejorarán. “Es mi nombre y me gusta. Es el no dejarse llevar, mantenerse en la fe, en la esperanza, porque no hay nada más triste ni más fuerte que tener desesperanza. Hay que tener en cuenta que la esperanza es algo que podemos desarrollar”, expresó.

Ser humano no es bondadoso por naturaleza

El psicólogo comentó que muchas veces se cree que hay cosas que el ser humano trae por naturaleza, como la bondad, la compasión y el amor, pero no es así.

“La esperanza también se puede ir desarrollando. Se puede ir trabajando desde la interpretación y entrenar la mente en saber que todo cambia”.

Agregó que otro elemento es saber que no necesariamente la vida es así y explicó: “Se considera que la vida es un sube y baja; cuando estamos arriba queremos que sea permanente, pero si sé que nada es permanente, lo voy a disfrutar, y cuando se termine no me va a generar sufrimiento, seguiré viviendo y estaré en otro momento, ni bueno ni malo”, explicó.

Desarrollar la esperanza

El especialista en Ciencias de la Familia agregó que la persona que quiere desarrollar la esperanza debe tener presente que hay situaciones de las que no tendrá el control.

“Si siento que tenía el control y ahora no, puedo caer en la desesperanza. Pero si recuerdo que todo cambia y que no siempre va a estar en mis manos, puedo elegir cómo vivirlo, voy a reconocer que lo que estoy viviendo tampoco es definitivo ni me define”, apuntó.

Edgardo Flores indicó que ante la pérdida de un ser querido es importante estar consciente de que la muerte física es algo que a todos nos va a llegar en algún momento y dependerá de cómo la persona la afronte para seguir adelante.

Esperanza Nieto comentó que la vida se debe disfrutar momento a momento con lo que se tiene, aceptando las cosas como son y tener la confianza y esperanza de que todo irá bien.

Por su parte, el invitado al programa de radio comentó que para desarrollar la esperanza es necesario “sanitizar” los pensamientos.

“Si hablamos de que queremos compartir la esperanza, tenemos que “sanitizar” nuestra mente. Poner condiciones para que la esperanza esté presente en los momentos difíciles. No quiere decir que eliminemos los pensamientos negativos, pero sí podemos disminuir su presencia; reconocer que la esperanza es algo que sí puedo desarrollar y orientar mi mente hacia ello”, expuso.

