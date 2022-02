Protegen derecho de menores a tener una familia adecuada

MÉRIDA, Yucatán.- La adopción no es un derecho que obedezca de manera directa a la necesidad de las personas de ser padres, sino al de los niños y jóvenes que están bajo tutela a restituir su vida en familia, aseguró la titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay), Teresita Anguas Zapata.

El tema, aseguró, está rodeado de muchos paradigmas, entre ellos, que el trámite conlleva muchos requisitos y no son viables, lo que complica el proceso de adopción, lo cual no es así pues son 12 requisitos y los más complicados podrían ser un certificado médico y carta de antecedentes no penales.

“Nosotros restituimos el derecho de familia de un niño y como consecuencia, un matrimonio o una persona soltera, se vuelve padre o madre por adopción, el tiempo gira en torno a los niños y a su proceso legal”, recalcó.

Detalló que en lo que va de la administración estatal, se han concretado 186 adopciones y se han llevado a cabo 13 consejos de adopción en los que además de las autoridades gubernamentales, participan integrantes de la sociedad civil para la mejor toma de decisiones sobre el futuro de los infantes.

La Prodennay tiene registrados a 284 niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social que se encuentran bajo tutela del Estado y acogimiento, dado que no cuentan con una red familiar viable, pero no todos son sujetos de adopción.

Recordó que la prioridad es hacer todo lo necesario para restituir a los niños a su familia de origen, si ello no es posible, se dará prioridad a la familia extensa como abuelos, tíos o hermanos mayores y luego, tras un juicio de pérdida de patria potestad, la adopción.

Las diligencias de adopción tardan entre cuatro a ocho meses, pero el tiempo desfavorable en un proceso son los juicios que demoran de tres a seis años, dado el marco legal actual en el Estado.

Resaltó que ahora se trabaja en el marco normativo para la creación de la Ley de Adopciones que busca establecer un proceso transparente, fuerte, que incluya a la sociedad y la voz de los niños y, sobre todo, la perspectiva de niñez.

La ley de adopciones no va a hacer que podamos responder a los adultos en un menor tiempo, indica, y agrega que serán cuidadosos.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Adolescentes ejercen su derecho a decir “no” a una nueva familia en Yucatán

Se dará atención psicológica a niños durante proceso de adopción en Yucatán

Ahora será más fácil la adopción de niños en Yucatán y habrá familias de acogida