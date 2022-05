Tekak hace esfuerzos para ser parte de los Pueblos Mágicos de Yucatán

MÉRIDA, Yuc.- Tekax es uno de los municipios que compite para se uno de los Pueblos Mágicos de Yucatán, sin embargo, su presidente municipal, Diego Ávila Romero, informó que se empezará a planear estrategias que se puedan implementar para obtener recursos, ya que dicho título no cuenta con algún presupuesto definido.

(Foto: Ayuntamiento de Tekax)

Indicó que se piensa buscar alianzas con la iniciativa privada y civil, para llevar a cabo acciones en las que todos salgan beneficiados, e incluso se podrían empezar a cobrar algunos servicios como la basura.

(Foto: Ayuntamiento de Tekax)

“Vamos a ver cómo haremos para obtener recursos. Por ejemplo, la basura no se cobra, pero sí queremos que ya se pague, lo es importante que los ciudadanos comprendan por qué vamos hacer el cobro, no será por capricho ni vanidad, sino para mejorar la imagen pública, para obtener mayor derrama económica”, indicó.

Ya no dan recursos

Recordó que se sigue otorgando el nombramiento, pero sin el recurso que se daba antes para el mantenimiento de fachadas y otros rubros que se tienen que conservar.

(Foto: Ayuntamiento de Tekax)

“He platicado con los alcaldes de los municipios que ya son Pueblos Mágicos y hacen referencia que tiene que buscar sus propios recursos. Aunque no otorgue algún presupuesto, a nosotros nos interesa ser nombrados porque fomentaría la inversión lo que es sinónimo de empleo”, afirmó.

Para el alcalde, el tema es complejo porque en el interior del Estado la recaudación de recursos propios no “existe”, ya que no se acostumbra o no es tan elevada, “es por ello que se buscarán alianzas principalmente con la iniciativa privada y organizaciones para que se pueda mantener la comunidad, en caso de obtener el nombramiento”, aseveró.

