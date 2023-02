En programa 'Salvemos una vida' hablan de la importancia de fomentar el amor en la familia

MÉRIDA, Yuc.- La familia es el cimiento de toda sociedad, y cuando esa institución no está bien, la comunidad sufre consecuencias como la violencia, abusos y adicciones, se comentó este viernes en el programa “Salvemos una Vida”, que se transmite por Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, a partir de las 11:00 horas.

En esta ocasión fue conducido por Alis García, quien tuvo como invitada a la presidenta de la “Red Pro Yucatán”, Ivette Laviada Arce, quien abordó el tema “El amor en la familia”, en el marco del Día del Amor y la Amistad que se celebró el pasado 14 de febrero.

Alis García comentó que “sea lo que sea que estemos viviendo, todos (hay casos especiales) nacimos de un papá y de una mamá, vivimos y nos creamos en una familia, hemos seguido muchos de sus actos, como niños que tienen esponjitas en su cerebro y absorben y graban todo lo que ven, mucho más de lo que se les dice, ven y perciben cómo están actuando y se les queda para toda la vida”.

Puntualizó que a los niños que no tuvieron una familia y crecieron en un orfanatorio o en otras circunstancias, también se les grabó en la mente lo que vivieron en ese periodo.

“En el marco de este mes de febrero, es indispensable en una familia que tengamos amor y amistad”, expresó Alis García, quien manifestó que en los tiempos recientes hay quienes atacan a la institución que es la célula de la sociedad, lo cual puede ser comprensible porque hay muchas familias rotas y disfuncionales, por lo que consideró que toda la sociedad debe enfocarse en fortalecer a la institución de la familia.

A todo esto, Ivette Laviada coincidió en que la familia actualmente recibe ataques al punto de que algunos quieren “dinamitar” la relación entre el hombre y la mujer. “La familia es el cimiento de toda sociedad, y cuando no está bien, la sociedad es la que sufre, y lo estamos viendo en los índices de violencia, abusos, adicciones; todos estos males que nos afectan como sociedad, desgraciadamente tienen su origen en la familia”, indicó.

Matrimonio y unión libre

Laviada Arce, quien también es columnista de Novedades Yucatán en la página Palabra de Mujer, destacó que la gente continúa contrayendo matrimonio, y ahondó que hay personas que optan por la unión libre, y otras por la boda civil o religiosa o ambas.

“Ciertamente, de acuerdo con las estadísticas de nupcialidad del Inegi, ha ido decreciendo el número de matrimonios porque está creciendo el número de uniones libres; lo que está pasando es que la gente ya no cree en el matrimonio, lo cual debemos analizar para ir poniéndole remedio, desde preguntarnos qué puedo hacer yo por la familia”, comentó.

Asimismo, expuso la importancia de que antes de dar el paso al matrimonio, los jóvenes se conozcan y tengan una relación de amistad, porque ahora el amor se confunde con cualquier sentimiento.

“Tal vez se dejan llevar por esa ilusión y contraen matrimonio cuando no deberían de casarse porque carecen de los lazos suficientes para soportar esa relación que debe de durar toda la vida. Lo primero es que sean amigos para poder amarse después en plenitud. Esta es la importancia de la amistad, bien llevada y sin máscaras”, manifestó Ivette Laviada.

En este contexto, Alis García expresó que es necesario que en una relación ambas personas conozcan su realidad y no la disfracen por temor a un desencanto.

“Un aspecto que influye en los jóvenes es pensar: ya se casaron todos mis amigos y yo no, entonces voy a ver con quién me caso. No es porque realmente estoy enamorado de la persona, porque la amo y quiero pasar toda mi vida con ella, sino nada más porque los demás se casaron y yo no”, comentó.

Teléfono de ayuda

En la emisión de ayer la conductora recordó a la sociedad yucateca que “Salvemos una Vida” tiene disponibles los teléfonos 9999453777 y 075, los cuales funcionan las 24 horas los 365 días del año.

Al respecto, manifestó: “si te sientes solo y triste, si estás desesperado, si no buscas qué hacer, si ya no quieres vivir, llama a los teléfonos, para eso están, una voz amiga te va contestar y con mucho amor va estar contigo para que te quites esa idea de ya no querer vivir”.

Al abundar sobre el amor en la familia, Alis García expuso que la base de un buen matrimonio es estar verdaderamente enamorados y que sepan que serán compañeros toda la vida.

Enamoramiento Ivette Laviada recordó que en España se popularizó un video en el que parejas maduras les hacían ver a los jóvenes la frase “si estás enamorado no te cases”; asimismo, en un segundo video se difundió el mensaje: “si estás enamorado no puedes pensar con claridad ni puedes tener la certeza del paso que vas a dar porque el enamoramiento dura un rato, pero el amor es para toda la vida”.

Destacó la importancia de conocer a la persona antes de formalizar una relación.

“Hay que estar prevenidos, todos los factores de violencia se pueden prevenir; si quieres mucho a la persona, entonces ayúdala a que supere su problema de violencia, porque también hay cursos que pueden tomar cuando uno se da cuenta de que no puede con la ira. Si tu pareja es así trata de ayudarla para que puedan conciliar una mejor relación, porque eso indudablemente trasciende hacia los hijos”, concluyó.

