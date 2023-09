Salvemos una vida: “Sobrevivientes”, la familia y amigos de personas que se quitan la vida

Son sobrevivientes todas las personas que quedan alrededor después de un suicidio. Por la ausencia de su hija de 22 años, Rita Ortiz se especializa en suicidología y en trastornos suicidas, ya no desea que otra madre sufra ni pase por esta lamentable perdida.

La emisión de ayer fue conducida por Marilis Escalante Arceo e inició, como cada semana, a las 11:00 horas y se transmitió a través de Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, y en la página de Facebook “Salvemos una Vida Radio”, que trató del tema “Sobrevivientes”, es decir las personas que quedan después que un familiar o amigo toman la decisión de suicidarse, como expuso la invitada suicidóloga Rita Ortiz Monsreal.

Esta especialista dijo que en septiembre del 2017 su hija tomó la decisión de quitarse la vida; tenía 22 años y se llamaba Valeria. Padecía una enfermedad mental que la llevó a tomar esta decisión, porque el suicidio es multifactorial, pueden ser por factores económicos, ambientales, mentales o sentimentales.

Desde 2007 es tanatóloga, porque su madre padecía diabetes y le amputaron las dos piernas, por lo que decide estudiar esta carrera, por ello, cuando como madre empezó este duelo por la pérdida de su hija, esa carrera le ayudó un poco, “aunque una nunca está preparada para perder a un hijo”.

“No es lo mismo la muertes natural a la muerte por suicidio, el duelo es más complicado en este último caso, porque al sobreviviente le queda mucha culpa y hay que trabajar más al respecto; pero tener nociones de tanatología me ayuda a sobrellevar esta pérdida”, indicó.

Comentó que había estudiado algunos temas al respecto, ya que le tocó vivir situaciones complicadas y difíciles en su matrimonio, que la llevaron a estudiar y prepararse en ese momento para dejar esa relación que le estaba afectando, pero en esa separación su hija muere.

Marilis Escalante le preguntó a la invitada si su hija había dado señales de querer suicidarse, a lo que respondió que su ella tenía un problema mental que le dificultaba ver las señales al respecto, pero buscar empaparse y especializarse en el tema le ayudo a salir adelante más rápido en su duelo, en su pérdida.

“A los 7 mese y medio de la muerte de Valeria ya me había levantado del duelo, comencé a estudiar, soy suicidóloga con el doctor Baquedano, quien murió hace cerca de dos años, él me formó en este tema; a raíz de eso empecé a trabajar con las personas que tienen ideas suicidas y eso facilitó mi duelo”, expuso.

Explicó que hace cinco años lo que le sucede a su hija la lleva a pedir ayuda y se especializa en suicidologia y se capacita en intervención de crisis suicida, esto con el apoyo del doctor Baquedano, y otros especialistas, el primero le da una beca para su formación.

“Me intereso el tema por eso me brindan la ayuda, me ocurrió a mí, pero no quería que le sucediera a otra madre, tuve un proceso, pero nunca recibí ayuda por la pérdida de mi pequeña, que la llevó a especializarse en el tema, por ello brinda atención a personas con ideas e intentos suicidas, pero lo cierto es que cada duelo es diferente”, advirtió.

Resaltó que esta atención la ofrece con el apoyo de una psicóloga, con la cual trabaja desde hace varios años, y la conoce porque debido a problemas familiares busca su ayuda, aprende acerca de la suicidología, lo que le ayuda para que su duelo sea más llevadero.

“Me enseña que ayudar a otra persona me saca más rápido del duelo; aparte, estoy en un grupo de sobrevivientes donde apoyo, al igual que otras personas, a ‘Anclas de la Esperanza’, desde hace cinco años el acompañamiento a personas que han perdido a sus hijos, esposos o un familiar por suicidio”, informó.

La conductora dijo que hace algunos años, el promedio de edad de las personas que tomaban la decisión de quitarse la vida estaba entre los 40 y 45 años; desgraciadamente ha bajado mucho y ahora cada vez son más jóvenes.

¿A qué crees que se deba esta problemática? Respondió que hay muchos factores sociales, entre ellos, el consumo de drogas y alcohol ha aumentado, violencia intrafamiliar, problemas, “ la pandemia creo más depresión y ansiedad en los jóvenes y niños”.

“En algunas ocasiones se menciona que un factor fue el detonante del suicidio, pero seguramente fueron varios que lo provocan porque se trata de un problema multifactorial, que en algún momento no puede resolver la persona y lo lleva a tomar esta decisión, pero no destaca uno factor en particular”, advirtió.

Destacó que en ocasiones se comenta “se suicidó porque lo dejó la novia”, y no es así, hay otros factores, sucede que esta separación es el detonante, como suicidólogos no sólo ven la punta del iceberg, “hay que llegar hasta la raíz de esa idea suicida”.

“Tengo que buscar de dónde viene esa idea, pero hay que construir, pero la persona, cuando muere por suicidio, ya construyó, ya tiene de dónde, viene construyendo la situación, el momento, y al llegar el detonante llega la muerte por suicidio; ningún suicida quiere morir, ninguna persona, lo único que busca es dejar de sufrir, que pare el dolor y el sufrimiento que experimenta”, recalcó.

Dijo que al no conocer el tema y se busca información, es importante formase acerca del tema, aunque la palabra da miedo es importante, porque hay factores que te dicen cómo se sienten, bien, cansados, no quieren vivir, quiero dormir mucho, no me gusta esta vida, pero al desconocer el tema no tomamos en cuenta cuando hay señales, aunque hay quien no las da.

Marilis Escalante Arceo recordó a la sociedad yucateca que “Salvemos una Vida” tiene disponibles los teléfonos 9999-45-37-77 y el 075, los cuales funcionan 24 horas los 365 días del año y que cuentan con una tantóloga para quien necesite enfrentar este duelo.

