Recuerda, mañana jueves segunda dosis a ‘treintañeros’ de Mérida

MÉRIDA, Yucatán.- Si eres del sector de población de 30 a 39 años de edad, que ya recibió su primera dosis de vacuna contra el Covid en Mérida, recuerda que mañana jueves 16 de septiembre comienza la aplicación de la segunda dosis y el operativo concluirá el próximo martes 21 de septiembre.

En estos días se estarán aplicando únicamente segundas dosis a personas pertenecientes a ese grupo de edad, por lo que se invita a no acudir a las personas que no hayan recibido vacuna alguna porque no serán vacunadas y para evitar aglomeraciones.

Hay que señalar que las segundas dosis que se estarán aplicando a ese grupo de edad son de la farmacéutica AstraZeneca.

Esta etapa de vacunación se desarrollará a través de 2 macrocentros y 4 módulos. El horario será de las 8:00 horas a las 18:00 horas.

Fechas de vacunación para segundas dosis

De acuerdo con lo programado, la aplicación de las segundas dosis a personas de entre 30 y 39 años se llevará a cabo de la siguiente forma:

Jueves 16 de septiembre se vacunará a los que nacieron en los meses de enero y febrero.

se vacunará a los que nacieron en los meses de enero y febrero. Viernes 17 de septiembre a los de marzo y abril.

a los de marzo y abril. Sábado 18 de septiembre a los de mayo y junio.

a los de mayo y junio. Domingo 19 de septiembre a los que cumplen en julio y agosto.

a los que cumplen en julio y agosto. Lunes 20 de septiembre a los de septiembre y octubre.

a los de septiembre y octubre. Martes 21 de septiembre a los de noviembre y diciembre.

Sedes

Cabe recordar que el macrocentro o módulo de vacunación que les corresponde será con base en su Código Postal, los cuales estarán distribuidos de la siguiente forma:

Al Macrocentro del Centro de Convenciones Siglo XXI: 97050, 97110, 97113, 97114, 97115, 97116, 97117, 97119, 97127, 97130, 97133, 97134, 97135, 97138, 97142, 97143, 97144, 97147, 97149, 97156, 97200, 97203, 97204, 97205, 97206, 97208, 97210, 97215, 97219, 97238, 97300, 97302, 97303, 97304, 97305, 97306, 97307, 97308, 97309 y 97314, 97070, 97207, 97217, 97218, 97220, 97226, 97227, 97229, 97239, 97245, 97246, 97312, 97059, 97080, 97088, 97100, 97107, 97108, 97109, 97118, 97120, 97125, 97128, 97129, 97136, 97137, 97139, 97140, 97145, 97146, 97148, 97150, 97155, 97158, 97159, 97209.

Zona Oriente

Al Macrocentro del Multigimnasio “Socorro Cerón” de la Unidad Deportiva Kukulcán: 97157, 97160, 97165, 97166, 97167, 97168, 97169, 97170, 97173, 97174, 97175, 97176, 97177, 97178, 97179, 97180, 97189, 97190, 97195, 97196, 97197, 97198, 97199, 97279, 97286, 97287, 97289, 97310, 97290, 97295, 97297, 97298 y 97299.

Zona Centro

A la Unidad Deportiva Inalámbrica: 97000 de la calle 60 hacia poniente, 97060, 97068, 97069, 97089, 97225, 97230, 97237, 97240, 97248, 97249.

A la ESAY: 97000 de la calle 60 hacia oriente, 97098, 97099 y 97247.

Zona Sur

A la Unidad Deportiva Villa Palmira: 97003, 97250, 97255, 97256, 97258, 97259, 97260, 97267, 97268, 97269, 97270, 97277, 97278, 97280, 97284, 97288, 97296.

Al 11 Batallón de Infantería de la Sedena: 97285, 97315 y 97316.

Recomendaciones para acudir a vacunarse

Se recomienda a la población lo siguiente:

Identificar el día y el lugar donde le corresponde vacunarse.

Si te llega un mensaje de texto, respeta las indicaciones.

No es necesario llegar con horas de anticipación.

Tomar los medicamentos como de costumbre.

Acudir con prendas cómodas.

TE PUEDE INTERESAR:

Yucatán: Vacunarán contra Covid a menores de 12 a 17 años con comorbilidades

Adolescente de 16 años espera ser el segundo menor vacunado en Yucatán

Si aún no te han vacunado contra el coronavirus, ¡aprovecha!; hoy es último día