Chavos de 15 a 17 años de 8 municipios recibirán segunda dosis desde este miércoles

MÉRIDA, Yuc.- Desde este miércoles 5 y hasta el viernes 7 de enero, se aplicarán segundas dosis adolescentes de 15 a 17 años de los municipios de Tekax, Ticul, Kanasín, Valladolid, Progreso, Chemax, Tizimín y Umán.

La vacuna contra el coronavirus que se aplicará es de la farmacéutica Pfizer.

La Secretaría de Salud estatal (SSY) y la Secretaría de Bienestar informaron que para este proceso, es requisito presentar el comprobante de aplicación de la primera dosis de la vacuna, así como la Clave Única de Registro de Población (CURP) a fin de acreditar la edad de los interesados, así como el registro en la plataforma del Gobierno federal.

Fechas y sedes de vacunación

En lo que toca a los días miércoles 5 y jueves 6 de enero, la vacunación se realizará en los municipios de Tekax y Ticul, en los módulos que se instalarán en el domo municipal en la primera localidad, y en el domo municipal de la colonia Obrera para el segundo punto.

Para el caso de Kanasín y Valladolid donde el proceso de vacunación se llevará a cabo del miércoles 5 al viernes 7 de enero como únicas fechas, se estarán aplicando las vacunas en las clínicas de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y San José, ambas en Kanasín; en el segundo caso se realizará la jornada en la Unidad Deportiva "El Águila".

Del miércoles 5 al viernes 7 de enero también se aplicarán las segundas dosis a este sector de la población de Progreso y Chemax, en los módulos habilitados en el Deportivo Víctor Cervera Pacheco y el DIF municipal, respectivamente.

En Tizimín y Umán donde el proceso se realizará en la misma fecha antes mencionada, la vacunación se desarrollará en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) para el primer caso y en el Deportivo Polifuncional en el caso del segundo municipio.

Se reitera que no se estará aplicando vacunas a quienes no cumplan con los requisitos, por lo que se invita a no acudir si no cuentan con la documentación porque no serán vacunados y para evitar aglomeraciones.

Recomendaciones

Se recomienda a la población lo siguiente:

No es necesario llegar con horas de anticipación. Tomar alimentos antes de acudir a la cita. Usar ropa cómoda y de manga corta.

TE PUEDE INTERESAR:

TE PUEDE INTERESAR:

¿Habrá regreso a clases en Yucatán tras posible llegada de Ómicron? Esto es lo que se sabe

Ómicron ya circula en Yucatán: una variante 70 veces más contagiosa

Secretaría de Salud estatal confirma 13 casos de Ómicron en Yucatán