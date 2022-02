Sin freno el tráfico de animales en Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- La organización ambientalistas “Proyecto Santa María” señala que sigue el tráfico de aves en la entidad sin que las autoridades lo frenen; esta problemática se incrementa más debido a la facilidad que brinda el internet, pues existen grupos que dan “consejos o recomendaciones” para el cuidado y alimentación de dichos animales que a la larga, por no venir de expertos en la materia, terminan siendo dañinos y les causan la muerte.

Mediante sus redes sociales esta asociación precisó que los grupos de aficionados a los loros, en redes sociales, juegan un papel importante en el manejo y destino de estos ejemplares por todo lo que implica.

Se puede leer que aunque algunos grupos se esmeran en compartir información valiosa y acertada tanto de alimentación como de cuidados y enriquecimiento ambiental, para una tenencia responsable y digna de estos ejemplares,

“Otros grupos son puntos de reunión virtual de gente irresponsable que está fomentando el tráfico y comercio ilegal, por ende el maltrato y muerte de las aves que año con año son sustraídas de su hábitat para el mercado ilegal como mascotas”, indican.

Precisan que los argumentos que muchas personas ofrecen para quedarse con ellos son que se los “regalaron”, “lo encontraron” o “rescataron” y otras justificaciones por demás falsas, que junto con ellas exhiben a sus loros en condiciones tristes y de maltrato.

“Pero y buscan remedios caseros con el pretexto que no tienen veterinarios en su zona, y en respuesta reciben los más aberrantes "remedios o consejos" que finalmente le causan la muerte a estas aves”, argumentaron.

En su página oficial aquí muestran fotografías de los animales en estados críticos de salud incluso muertos en donde la mayoría comentan que no saben cómo atender al animal y que alimento otorgar debido al estado en el que se encuentran.

Insisten en no comprar loros silvestres con el fin de ya no contribuir al sufrimiento y extinción de las especies, dejando en claro que una vivienda no es un sitio adecuado para su conservación y reproducción.

