Si transitas con tu auto en playas de Yucatán podrías matar a varias tortugas

MÉRIDA, Yuc.- Si tu y tu familia piensan ir a la playa durante estos días y los próximos meses, deben evitar transitar en la zona de playa con vehículos o motos, ya que podrías terminar con la vida de alguna tortuga y sus crías, pues es temporada de anidación de tortugas en Yucatán.

“Los que trabajamos en los campamentos tortugueros tenemos que seguir una norma de dimensiones de los vehículos que van a ingresar a la playa, además de que los tenemos que registrar ante la Semarnat para que nos los aprueben y podamos hacer los recorridos”, explicó el director de Gestión y Conservación de Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Toshio Julián Yokoyama Cobá.

Crías mueren enterradas

Aunque a primera vista el transitar con algún automotor parece que no genera alguna afectación, esto no es así, porque los nidos quedan a cierta profundidad y se crea un tipo de “tapa”, donde la mamá hizo el agujero, por lo que si los vehículos transitan de manera constante ésta se compacta, y las crías al momento de eclosionar no tendrán maneras de salir de sus nidos y mueren enterradas.

“Hemos tenido casos, cuando hacemos los recorridos en los que se ve una huella de vehículos y en ella se descubren crías que murieron aplastadas, porque ellas no saben donde están. Esto ocurre de manera frecuente en el playón de Chuburná”, señaló.

Repercusiones legales

“Es por ello que hacemos un llamado a las personas de no ingresar en la zona de la costa porque estamos en plena temporada de tortugas porque pueden generar un problema serio para una anidada y si se encuentran con la autoridad tendrán una repercusión incluso legal”, indicó.

Para evitar esto están en constante comunicación con elementos de la Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal, y principalmente de la Policía Ecológica, que realiza vigilancia permanente en ciertas zonas como el playón de Chuburná.

Saqueos de huevos

Otra de las acciones de las que las autoridades están vigilantes en estos meses son los saqueos.

El funcionario estatal, señaló que aún hay personas que cuentan con la idea de que el consumo del huevo de las tortugas es de gran beneficio para el cuerpo, sin embargo, algunos estudios han comprobado lo contrario.

Ante este panorama se reforzará la vigilancia, incluso, existe la posibilidad que se implementen retenes en las principales carreteras que conectan la costa para evitar los saqueos y que se apoderen de los huevos.

“En otras temporadas se han tenido algunos reportes de saqueos, deben ser cero, pero esta acción se ha dado, aunque hay que destacar que son cifras menores. De igual manera se ha tenido conocimiento de ataques de fauna feral, es decir de perros callejeros y otros animales que atacan los nidos y las tortugas”, indicó.

