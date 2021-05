Yucatán contará con Unidad para el Combate al Maltrato Animal

MÉRIDA, Yuc.- Durante el recorrido que realizó este lunes al módulo veterinario “Peek Park” en el Paseo Verde de Mérida, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció la creación de una Unidad Especializada en el Combate al Maltrato de los Animales Domésticos.

“He dado instrucciones a la Fiscalía General de la República para que se cree la Unidad Especializada en el Combate al Maltrato de los Animales Domésticos, para que podamos fortalecer la investigación de los delitos contra el maltrato animal”, expresó el mandatario.

En los próximos días estaremos publicando el acuerdo que pondrá en funciones esta unidad especializada, continuó, y con esto vamos a seguir impulsando el respeto a los animales.

Esta noticia fue dada a conocer durante un recorrido al módulo veterinario “Peek Park” en Paseo Verde, un espacio dado en concesión al Ayuntamiento de Mérida para que se atienda a los animales domésticos, al igual que otro espacio que ya existe en la colonia Chichén Itzá.

En el evento, Vila Dosal recordó las acciones que ha impulsado durante su carrera política para mejorar las condiciones de los animales.

Detalló que en 2013 como diputado local impulsó penas de cárcel contra el maltrato animal por primera vez en Yucatán y 2015, como alcalde de Mérida creó la Unidad de Protección Animal en la Policía Municipal de Mérida, y en 2016 inauguró el primer módulo veterinario del Ayuntamiento en la colonia Chichén Itzá.

Maltrato animal en Yucatán

A pesar de que Yucatán cuenta con una ley para sancionar el maltrato animal doméstico, los casos no son resueltos y muchas veces se dejan en manos de asociaciones civiles, lamentó Silvia Cortés Castillo, representante de la asociación civil Evolución Animal.

“Es lamentable que las autoridades dejen este tema en manos de las personas que cuentan con una asociación civil, pensando que nosotros pondremos fin a este tema, cuando es su responsabilidad y no lo están haciendo”, explicó en entrevista para Novedades Yucatán.

Recriminó que muchos de estos casos han sido grabados y denunciados, pero pese a las pruebas se les da el carpetazo y no continúan con las investigaciones, lo que deriva que más personas continúen realizando estas acciones crueles.

“La autoridad debe aplicar medidas de corrección, pero también de prevención, sin embargo, esto no ocurre por el contrario, dejan en manos de las asociaciones civiles para que esto no siga pasando, pero no podemos hacer mucho sobre el tema, ya que nuestra función es otra”, finalizó.

