Universidades de Yucatán se alistan para el regreso total a clases presenciales

MÉRIDA, Yucatán.- Después de 20 meses de haberse suspendido las clases presenciales por el inicio de la pandemia del coronavirus, las instituciones de educación superior (IES) serán las primeras en regresar al 100 por ciento de aforo en las aulas de Yucatán, en un proceso ordenado, consensuado y con diferentes modalidades entre los directores, maestros, los propios jóvenes y padres de familia; la fecha oficial para el retorno es el 17 de enero.

Desde antes de salir de vacaciones de invierno, algunas instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) y la Anáhuac Mayab anunciaron el retorno con aforos de entre el 75 y 100 por ciento para enero, tras notarse una reducción en los contagios de Covid-19 y que el Estado permaneciera en el semáforo verde por varias semanas.

La decisión del regreso, de acuerdo a las autoridades educativas, cuenta con el aval de la Secretaría de Salud Federal y Estatal, pero cada institución será la responsable de cuidar que se cumplan con todos los protocolos sanitarios para evitar otros rebrotes de la pandemia en los centros educativos.

En Yucatán serán alrededor de 86 mil los estudiantes de nivel superior y posgrado los que regresarían a las clases presenciales a partir del 17 de enero o en fechas posteriores, lo que dependerá del calendario escolar y del inicio de semestre de cada universidad e instituto tecnológico.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (Siies), Mauricio Cámara Leal, precisó que a partir de tercer lunes de enero ya se permitirán los aforos al 100 por ciento de los estudiantes en las escuelas, pero también deberán seguirse con estricto apego los protocolos sanitarios y de higiene.

“Cada universidad es responsable de cómo llevará a cabo las medidas sanitarias, muchas escuelas van a empezar de forma híbrida y, paulatinamente, llegarán al 100 por ciento, se trata de una medida que fue aprobada por la Secretaría de Salud”, apuntó.

Mesas de trabajo para los protocolos

El funcionario estatal recordó que desde el inicio del ciclo escolar 2021-2022, todos los jueves y viernes se efectúan mesas de trabajo con los representantes de las universidades, tanto públicas como privadas, para conocer las inquietudes que se presentan respecto los protocolos.

También destacó que una medida tomada por los planteles será el establecimiento de un aula de aislamiento, en donde se dirija a los estudiantes cuando exista un caso probable de coronavirus o si se presenta algún síntoma, para evitar la propagación de la enfermedad.

De esta manera, la Uady detalló que el regreso presencial al 100 por ciento dependerá de cada facultad y el tipo de asignatura que se trate, pues habrá casos de carreras en las que se regresará al 100 por ciento de capacidad y otras en las que se manejará el 75 por ciento en algunas asignaturas y grupos.

El director de desarrollo académico de la casa de estudios, Carlos Alberto Estrada Pinto, adelantó que habrá asignaturas que continuarán en la modalidad virtual, como los cursos y programas de inglés de todas las facultades, así como otras materias que sean meramente teóricas y que seguirán en línea.

“Lo que meramente se va a priorizar son actividades presenciales, en el período agosto-diciembre iniciamos completamente virtual y después en septiembre hubo un incremento de forma presencial, de entre un 10 y 15 por ciento en licenciatura, y en bachillerato como una tercera parte; a partir de noviembre se tuvo otro incremento al 38 por ciento en nivel superior”, apuntó.

Resumió que con toda esta experiencia que se ha tenido y dado el avance en los esquemas de vacunación, tanto para jóvenes como para adultos, se logró la autorización de regresar a aforos casi totales a partir del 17 o a finales del mes de enero, por la nueva variante Ómicron.

Detalló que el período semestral para los estudiantes de bachillerato inició el 4 de enero, pero en esa fecha todavía no se tiene la autorización para iniciar clases presenciales; en licenciatura y posgrado, el período escolar arrancó el lunes 10, por lo que en esos primeros días se continuó con las clases virtuales.

Estrada Pinto aclaró que si bien se buscará que la mayoría de los alumnos regrese por su cuenta a las clases presenciales, quien decida no acudir tendrá la libertad y no habrá ninguna represalia o consecuencia negativa, pero no habrá la posibilidad de que pueda escoger entre las dos modalidades (presencial y en línea).

¿Cuántos alumnos estarían de vuelta?

• La Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (Siies) ha oficializado el regreso a clases presenciales con aforo al 100 por ciento para todos los estudiantes en las universidades e institutos tecnológicos a partir del 17 de enero próximo, pero será responsabilidad de cada escuela implementar los protocolos sanitarios ante la pandemia del Covid-19.

• Si bien es cierto que los jóvenes han perdido casi dos años de clases presenciales, algunos consideran que todavía deberían esperarse un poco más de tiempo para ver cómo evoluciona la pandemia, sobre todo ante la nueva variante Ómicron.

• No obstante, otros opinan que ya es necesario volver, con el avance en los esquemas de vacunación contra el Covid-19 y dado que la entidad ha permanecido varias semanas en el semáforo verde. La Siies estimó que en Yucatán regresarán a clases presenciales cerca de 86 mil alumnos de nivel superior.

