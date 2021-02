Así se sintió don José, uno de los primeros abuelitos yucatecos en recibir la vacuna

Luego de recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en Valladolid, el señor José Francisco Iturralde Ávila se mostró alegre, muy optimista, y agradecido por ya iniciar con la etapa de inmunización contra esta enfermedad.

Entrevistado luego de que terminó su periodo de espera de 30 minutos, mismos que se dan para detectar alguna posible reacción adversa, don José platicó con los medios de comunicación y dijo sentirse muy bien, entusiasmado, contento y “pegando de brincos, es algo (la vacuna) que ya habíamos esperado por mucho tiempo”.

Dijo que hace tres semanas aproximadamente se registró en la plataforma del Gobierno Federal, y para esas mismas fechas le llamaron para indicarle que se tenían sus datos correctamente, así que hoy a las 8:30 de la mañana ya estaba listo para recibir la vacuna de laboratorios AstraZeneca, y tras recibirla esperó los 30 minutos de rigor para luego irse de vuelta a su casa.

“Me siento con en las nubes, no tuve ninguna reacción adversa y me siento seguro. Ahora sí estoy seguro”, agregó.

Eso sí, pidió a las autoridades que no se descuide la aplicación segunda dosis en los tiempos correctos, para que no se vaya a pasar y se venza el efecto de la primera.

“Tiene que estar dentro del plano para no perder efecto, de nada sirve la primera si luego no hay el reforzamiento”, comentó don José.

Reacciones de la vacuna contra el Covid

Asimismo, aprovechó para asegurar que la vacuna no es mala, “no nos daña, podría haber reacciones leves, es indiscutible, pero es mejor tener la vacuna a no tenerla. Es mejor tener vida y salud a no tenerlas”.

Como se recordará, este lunes el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, estuvo en Valladolid para supervisar el inició de la fase 2 de la campaña de vacunación contra el coronavirus Covid-19, dosis que serán aplicadas a personas de la tercera edad.

Los primeros en ser vacunados en el municipio fue doña Justina y don José, quienes fueron saludados por el mandatario estatal momentos antes de recibir la inmunización.

Cabe recordar que este domingo arribaron al estado 15 mil 630 dosis de vacunas contra el coronavirus, las cuales serán aplicadas en Valladolid, Motul y Conkal.

Las dosis llegaron en una aeronave tipo Spartan matrícula 3403 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) procedentes de la Ciudad de México.

