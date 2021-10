Vacunación para menores de 12 a 17 años en Yucatán iniciará el 25 de octubre

MÉRIDA, Yucatán.- La mañana de este martes el gobernador de Yucatán Mauricio Vila dio conocer el procedimiento por el cual se vacunará a los menores de edad con comorbilidades que pongan en peligro su vida ante el Covid-19.

A través de redes sociales informó que la vacunación en Mérida para adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades de riesgo y enfermedades graves, empezará a partir del próximo lunes 25 de octubre.

Serán tres sedes las que participen en este procedimiento siendo el Hospital General del ISSSTE en Susulá; el Centro de Seguridad Social ubicado a un costado del hospital regional IMSS T-1; además del Hospital de la Amistad México-Corea.

Las dosis que se estarán aplicando en esta nueva etapa de vacunación, pertenecen a la farmacéutica Pfizer.

Indispensable la constancia médica de su comorbilidad

Las autoridades estatales, federales y municipales dieron a conocer que para que la persona reciba la vacuna, es indispensable que esté previamente registrada en la plataforma del Gobierno federal y deberá presentar la constancia médica que certifique el diagnóstico expedida por su médico tratante

De igual forma, se precisó que este proceso de vacunación será únicamente para la aplicación de primeras dosis a adolescentes de 12 a 17 años de edad con comorbilidades de riesgo y enfermedades graves que viven en Mérida, mientras que ese sector de la población en el interior del estado será vacunado con el siguiente lote de dosis que arribe al estado.

El Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría de Bienestar reiteran que no se estará aplicando vacunas a quienes no cumplan con los requisitos, por lo que se invita a no acudir sino cuentan con la documentación porque no serán vacunados y para evitar aglomeraciones.

Se recomienda a la población lo siguiente:

-Si te llega un mensaje de texto, respeta las indicaciones.

-No es necesario llegar con horas de anticipación.

-Tomar los medicamentos como de costumbre.

-Tomar alimentos antes de acudir a la cita.

-Usar ropa cómoda y de manga corta.

