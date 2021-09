Llaman a mayores de 30 a ponerse primera dosis contra Covid en Mérida

MÉRIDA, Yuc.- Hasta este domingo 12 de septiembre, toda aquella persona mayor de 30 años de cualquier municipio y de Mérida que no ha recibido una primera dosis contra el coronavirus puede acudir a las sedes de vacunación de la capital yucateca para ser inmunizado.

Este llamado a la vacunación se realiza luego de que en el mes de agosto, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) obtuvo registros de que 8 de cada 10 personas hospitalizadas por coronavirus no contaba con la vacuna.

La efectividad de la vacuna disminuye el riesgo de fallecer, por lo que la SSY recordó que la vacuna no evita contagiarse del virus, sino que protege de enfermarse de forma grave y, lo más importante, disminuye el riesgo de morir, por lo que invitó a los yucatecos a vacunarse y seguir aplicando las medidas sanitarias.

Primera dosis a mayores de 30 y jóvenes de municipios

Este miércoles se informó que jóvenes de 18 a 29 años de municipios que no han recibido primera dosis pueden hacerlo en Mérida, pues como informamos, ya se avanzó con la aplicación de segunda dosis para ese sector en el interior del Estado, pero pudo haber jóvenes que no acudieron ni por la primera.

Este jueves el Gobierno estatal reitera también la invitación a las personas mayores de 30 que no tienen alguna dosis a que se vacunen, si por alguna razón no han podido hacerlo.

También, hasta este domingo 12 se estarán administrando vacunas AztraZeneca contra el Covid a jóvenes mayores de 18 años de edad de Mérida.

¿Dónde puedo vacunarme en Mérida?

Para recibir tu primera dosis puedes acudir de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde a los 2 macrocentros y 7 módulos habilitados en Mérida.

Los espacios habilitados son:

El macrocentro del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI El macrocentro ubicado en el Multigimnasio “Socorro Cerón” de la Unidad Deportiva Kukulcán La Unidad Deportiva Inalámbrica El Gimnasio Polifuncional El Hospital Militar Regional de Especialidades (HMRE) La Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY). La Unidad Deportiva Villa Palmira, El 11 Batallón de Infantería La Base Aérea Militar Número 8.

Hay que recordar que no se estará aplicando segunda dosis de la vacuna, por lo que se invita a no acudir a quienes ya tienen la primera porque no serán vacunados y para evitar aglomeraciones.

Récord de vacunación a jóvenes yucatecos

En la jornada de ayer miércoles se estableció un nuevo récord de vacunación en un solo día en Yucatán, con la aplicación de 62 mil 889 dosis contra el coronavirus a jóvenes de 18 a 29 años.

Con dicha cifra se llega a más de 2 millones de vacunas aplicadas de enero a la fecha en el Estado, informó este jueves la SSY.

Respecto a la jornada de vacunación de este miércoles, la dependencia estatal detalló que se aplicaron a jóvenes de 18 a 29 años 29 mil 775 primeras dosis AstraZeneca contra el coronavirus en la capital yucateca.

Asimismo, 33 mil 114 segundas dosis de la farmacéutica Sinovac al mismo sector de la población que vive en los municipios de Valladolid, Progreso, Tekax, Chemax, Ticul, Oxkutzcab, Motul, Hunucmá, Izamal, Peto, Maxcanú, Halachó, Espita, Tecoh, Temozón, Tixkokob, Yaxcabá, Acanceh, Tzucacab, Muna, Akil, Tinum, Tekit, Conkal, Chichimilá, Seyé, Dzilam González, Baca, Uayma y Sucilá.