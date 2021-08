Cada vez más hombres solicitan vasectomía sin bisturí en el IMSS

MÉRIDA, Yucatán.- Cada vez es mayor el número de hombres que, pensando en un método de planificación segura y eficaz, recurren a solicitar a su médico general el procedimiento de vasectomía sin bisturí, aseguró el doctor de la Clínica 59 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Alejandro Vera Manzanilla.

Indicó que antes de la pandemia prácticamente todos los días se realizaban estas cirugías, pero desafortunadamente se suspendieron, por lo que el número ha disminuido considerablemente pues ahora los interesados deben esperar a que se realicen jornadas especiales para ser intervenidos.

“La demanda es muy intensa, bastante gente pide información, están pendientes de cuándo se hacen las jornadas, pacientes existen muchos, pues hay muchos que están convencidos del método porque saben que es sencillo y una cirugía ambulatoria; yo estoy seguro que si las jornadas se ampliaran un poco más, tuviéramos más pacientes”, explicó.

Detalló que la cirugía es ambulatoria, es decir, egresan del hospital el mismo día de la cirugía además de que ahora antes de ingresar se les realiza una prueba para detectar si tienen o no coronavirus y aunque todavía hay muchos mitos respecto al tema, la salud y la vida sexual del paciente no cambian en nada, salvo que ya no produce espermatozoides.

“Definitivamente no existe ningún riesgo ni algún efecto secundario, la vida sexual sigue estando bien y les ayuda bastante, existen muchos mitos en cuanto a la vasectomía”, aseveró.

Vera Alamilla, destacó que el IMSS ofrece la vasectomía a la población en general, sea o no derechohabiente, es un servicio gratuito y se puede solicitar a través del área de trabajo social de las clínicas y hospitales del instituto.

Agregó que previo a la pandemia, solo en la Clínica 59 operaba entre 400 a 500 hombres durante el año.

