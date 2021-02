Yucatán: Molestia en Venados por resultados en los últimos partidos

MÉRIDA, Yucatán.- El mensaje fue contundente: Si Venados no mejora a la defensiva no tendrá oportunidad de aspirar a nada en el Torneo Guardianes 2021 de la Liga de Expansión, porque no es un problema de hacer goles sino por lo vulnerable que representa la zona baja del equipo yucateco, todo esto tras el empate 2-2 ante Alebrijes.

Carlos Gutiérrez Barriga, director técnico de los Ciervos, aseguró que no hay forma de competir o creerse un equipo importante cuando recibes dos goles en cada partido, por lo que la molestia en el grupo es evidente y también es preocupante la situación del conjunto astado.

“En esta ocasión si hay mucha molestia en el grupo por no poder aguantar un marcador cuando ya faltaba muy poco para terminar, entonces hay enfado y preocupación, así es el sentir del equipo en este momento”, afirmó el estratega.

En el partido contra Cimarrones el equipo anfitrión rescató el empate después de recibir dos goles por sendas distracciones defensivas, y ante el conjunto oaxaqueño no pudieron defender la ventaja de 2-1 en los últimos minutos del juego y terminaron compartiendo la unidad. Gutiérrez Barriga insistió en que no pueden competir recibiendo dos goles cada partido, ese es el mensaje primordial que tiene que entender los jugadores, lo que ha intentado pero no se ha conseguido.

Admitió que será muy complicado conseguir un resultado a favor cuando el equipo recibe dos goles y es difícil hacer tres. “Es la preocupación primaria a la que nos tendremos que abocar”, enfatizó. “Espero que a partir del próximo partido ya podamos competir, insisto, no es pretexto que faltando tres minutos te hagan un gol a balón parado, entonces toca en estos momentos aguantar, trabajar y buscar cambiar las cosas en el siguiente encuentro”, añadió el técnico astado.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Yucatán: Desaparece abuelita que padece de sus facultades mentales en Tizimín

Aeropuerto de Mérida, 'a media altura' en pasajeros

Yucatán: Los visitantes ignoran restricciones en la playa de Progreso